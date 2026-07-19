Při Colours of Ostrava řešili policisté piloty dronů i podvodný prodej lístků

Během čtyř dnů festivalu Colours of Ostrava řešili policisté například tři porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, prodej drog a skoro 200 dopravních přestupků. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Jeden dron zaregistrovali policisté v bezletové zóně přes den a dva v nočních hodinách, jejich piloty našli. "Ani jeden z mužů nedoložil řádné povolení. Policisté drony zajistili a piloty, kteří jsou podezřelí z přestupku, oznámí k projednání příslušnému správnímu orgánu - Úřadu pro civilní letectví," uvedla Štětínská.
Hned první den festivalu si policisté u vchodu do areálu všimli podezřelého jednání dvou mužů. "Nemýlili se, vyvstalo důvodné podezření na distribuci drog," uvedla mluvčí. Podezření z drogového deliktu sdělili ostravští kriminalisté pětatřicetiletému muži a případem se nadále zabývají.
Policisté také dohledali muže, od kterého si před areálem koupila vstupenku žena, která se s ní ale dovnitř nedostala. "Paní má své peníze zpět a policisté se i nadále jednáním pána zabývají. Policisté v souvislosti s akcí řeší tři podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, kdy zájemci zaplatili v součtu přes 10.000 korun, ale lístky neobdrželi," uvedla mluvčí.
Dopravní policisté řešili téměř 190 přestupků. Na frekventované Místecké ulici byla u areálu během festivalu snížena povolená rychlost na 50 kilometrů v hodině, většina přestupků se týkala jejího překročení.