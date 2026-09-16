Při Dnech NATO mohou kolem letiště v Mošnově vznikat kolony, upozorňuje policie

Policie upozorňuje, že v souvislosti s víkendovými Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR mohou v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku nastat dopravní komplikace a vznikat kolony. Návštěvníkům doporučuje, aby místo auta jeli na akci například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit s větším předstihem. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a v některých letech ji navštívilo i přes 200.000 lidí. Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel už dříve řekl, že policie na Dny NATO nasadí téměř 400 lidí, z nichž minimálně polovina bude dohlížet na dopravu.
"I přes maximální nasazení sil a prostředků může být zajištění plynulé dopravy komplikované. Důvodem je kapacita komunikací a vysoký počet vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Ze zkušeností z minulých let proto avizujeme možnost tvorby kolon, zejména v Mošnově, kde se kumuluje doprava ze všech příjezdových komunikací," uvedla Štětínská.
V okolí letos nejsou zásadní dopravní omezení. Na silnici mezi Petřvaldíkem a Albrechtičkami bude dočasně jednosměrný provoz a pro veřejnost bude uzavřena. Policie tradičně zprovozní speciální telefonní linku 723 759 733, kde bude podávat aktuální informace o dopravní situaci. Štětínská také upozornila, že na letišti a v jeho okolí platí bezletová zóna pro drony.
Na akci pojedou speciální vlaky i autobusy. V areálu budou zdarma k dispozici úschovny kol hlídané městskou policií. Veškeré informace o akci i o možnostech dopravy na ní jsou na webu.
"Letos připravují policisté pro návštěvníky opět plno zajímavostí. Statika bude bohatá - nemělo by chybět služební vozidlo Ferrari, dále vodní stříkač Tatra i vozový park a technika služby dopravní, pořádkové i cizinecké policie. Ukážeme zbraně, výstroj i výzbroj těžkooděnců, odprezentují se i policejní potápěči," uvedla Štětínská. Ukázky předvedou mimo jiné policisté moravskoslezské zásahové jednotky s kolegy z Polska a Slovenska či policejní kynologové.