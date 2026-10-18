Při nehodě motocyklu v Kravařích zemřela jednačtyřicetiletá spolujezdkyně

Autor: ČTK
  21:02aktualizováno  21:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jednačtyřicetiletá žena zemřela dnes odpoledne při nehodě motocyklu v Kravařích na Opavsku. Pětačtyřicetiletý řidič podle předběžných informací z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice a havaroval. Spolujezdkyně přes snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehla. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. ČTK to řekla její mluvčí Eva Michalíková.

"Nehoda se stala kolem 14:45 na silnici číslo 56 v kravařské místní části Kouty. Motocykl jel ve směru z Kravař na Dolní Benešov, když řidič z dosud neznámého důvodu vyjel mimo komunikaci a havaroval," uvedla.

Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol i testu na drogy. Oba vyšly negativně. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté silnici na nezbytně nutnou dobu uzavřeli a dopravu odkláněli přes Bolatice.

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