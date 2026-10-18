Při nehodě motocyklu v Kravařích zemřela jednačtyřicetiletá spolujezdkyně

Jednačtyřicetiletá žena zemřela dnes odpoledne při nehodě motocyklu v Kravařích na Opavsku. Pětačtyřicetiletý řidič podle předběžných informací z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice a havaroval. Spolujezdkyně přes snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehla. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. ČTK to řekla její mluvčí Eva Michalíková.
"Nehoda se stala kolem 14:45 na silnici číslo 56 v kravařské místní části Kouty. Motocykl jel ve směru z Kravař na Dolní Benešov, když řidič z dosud neznámého důvodu vyjel mimo komunikaci a havaroval," uvedla.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že u spolujezdkyně svědci nehody ve spolupráci s operátorkou tísňové linky zahájili laickou resuscitaci, ve které pokračovali i zasahující hasiči a policisté. "Záchranáři u ženy se zástavou oběhu pokračovali v nepřímé masáži srdce, zajistili umělou plicní ventilaci a zahájili nitrožilní podávání léčiv. I přes veškerou snahu všech zasahujících žena na následky vážných zranění zemřela," doplnil Humpl.
O čtyři roky starší muž utrpěl podle něj lehčí poranění ruky a nohy. Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol i testu na drogy. Oba vyšly negativně. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté silnici na nezbytně nutnou dobu uzavřeli a dopravu odkláněli přes Bolatice.