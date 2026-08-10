Při nehodě v Bílovci zemřel muž obsluhující popelářský vůz

Třiapadesátiletý muž dnes zemřel při dopravní nehodě popelářského vozidla v Bílovci na Novojičínsku. Šlo o obsluhu popelářského vozu. Řidič tohoto automobilu při couvání narazil do betonového sloupu. ČTK to sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková.
Nehoda se stala před 10:00 v areálu garáží v Bílovci. "Dle dosud zjištěných informací měl řidič popelářského vozu couvat, přičemž v zadní části auta byl jeho kolega, který stál na stupačce. Řidič i s kolegou na vozidle narazil do betonového sloupu. Muž, ročník 1972, i přes veškerou poskytnutou pomoc svému zranění na místě podlehl," uvedla Bočková.
Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že muž utrpěl vážné poranění hlavy a trupu. "Zasahující posádky zraněného uvedly do umělého spánku, zajistily dýchací cesty a napojily jej na umělou plicní ventilaci. Během zajišťování pacienta došlo k srdeční zástavě, záchranáři proto začali s oživováním. I přes veškerou snahu zdravotníků muž na následky poranění na místě zemřel," řekl Humpl.
Řidič vozidla neutrpěl zranění. Dechová zkouška i test na drogy u něj byly negativní.