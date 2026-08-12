Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním automobilem v Ostravě. Nehoda se stala v úterý několik minut před půlnocí na ulici Rudná. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Na místo vyrazily posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje ze základny v Zábřehu. Do jejich příjezdu poskytovali zraněnému první pomoc svědci, kteří podle pokynů operátora zahájili nepřímou srdeční masáž.
"Záchranáři následně pokračovali v resuscitaci, zastavili masivní krvácení z dolní končetiny, zajistili přístup do kostní dřeně pro podávání léků a infuzních roztoků a zaintubovali dýchací cesty. Zahájena byla také přístrojová ventilace," uvedl s tím, že přes veškerou snahu svědků i zasahujících záchranářů se muže nepodařilo zachránit. "Zasahující lékařka nakonec konstatovala jeho smrt," uvedl.
Čtyřproudá Rudná ulice patří mezi významné dopravní tepny Ostravy. Prochází městem od západu k východu a je součástí silnice I/11. V místě nehody jde o frekventovanou komunikaci, která spojuje několik ostravských městských částí a zároveň slouží jako důležitá trasa pro tranzitní i městskou dopravu.