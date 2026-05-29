Při požáru bytového domu v Ostravě-Vítkovicích se zranil jeden člověk

Při požáru bytového domu v ostravském městském obvodu Vítkovice byl dnes zraněn jeden člověk. Nadýchal se zplodin. Evakuováno muselo být devět lidí. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová. Příčina vzniku požáru, který způsobil škodu zhruba za půl milionu korun, se vyšetřuje.
K požáru profesionální a dobrovolní hasiči vyjížděli okolo 04:00. Oheň se z balkonu rozšířil také na půdu. "Z bytu, k němuž náležel požárem zasažený balkon, policisté vyvedli do bezpečí tři osoby, dalších šest osob z bytového domu bylo evakuováno za asistence hasičů. Jeden člověk se nadýchal zplodin hoření a byl předán do péče zdravotnické záchranné služby," uvedla Langerová.
Šíření požáru se hasičům podařilo zastavit zhruba po hodině a čtvrt, likvidace pak zabrala další hodinu.