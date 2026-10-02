Při požáru bytu v Ostravě-Mariánských Horách se nadýchalo kouře pět lidí

Pět lidí se nadýchalo kouře při čtvrtečním požáru bytu v Ostravě-Mariánských Horách a skončilo v péči zdravotníků. Policisté ve spolupráci s hasiči evakuovali skoro 30 lidí. Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně vyčíslena na dva miliony korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. ČTK to dnes sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.
Požár byl ohlášen po 15:30. Hořel byt ve třetím patře čtyřpatrového domu ve Výstavní ulici. "Již při příjezdu jednotek k místu události byly viditelné šlehající plameny z oken bytu," uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Když hasiči do bytu vstoupili, zjistili, že v plamenech je celý obývací pokoj.
Jeden dospělý a dvě malé děti byt opustili ještě před příjezdem hasičů, stejně tak další obyvatelé domu. Silně zakouřená byla ale i chodba a byt v nejvyšším patře, z nějž hasiči s využitím vyváděcí masky vyvedli jednoho obyvatele. Požár lokalizovali během deseti minut.
Mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že zdravotníci ošetřili dvě malé děti, dvě ženy ve věku 20 a 57 let a sedmadvacetiletého muže. "Všichni se při požáru nadýchali zplodin hoření. Jedna z žen utrpěla také povrchové popáleniny menšího rozsahu na dolních končetinách. Všichni zasažení byli mimo ohrožení života," uvedl Humpl. Záchranáři všechny převezli do Městské nemocnice Ostrava.
Policejní mluvčí Nikol Bočková uvedla, že policie se u požáru zabývá podezřením ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. "V dnešních dopoledních hodinách proběhne ohledání místa za přítomnosti kriminalistického technika a znalce z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Okolnostmi a příčinami vzniku požáru se nyní zabýváme ve spolupráci s hasiči," uvedla Bočková.