Při požáru bytu v Ostravě-Porubě utrpěl muž vážné popáleniny

Vážné popáleniny utrpěl devětatřicetiletý muž při dnešním požáru bytu v Ostravě-Porubě. Záchranáři jej v kritickém stavu převezli do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Požár zasáhl kuchyň bytu v nejvyšším podlaží šestipatrového bytového domu. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 250.000 korun, příčina vzniku požáru se vyšetřuje. ČTK o tom informovaly mluvčí záchranářů Jana Šedovičová a hasičů Kamila Langerová.
"Muž utrpěl popáleniny na více než 20 procentech tělesného povrchu, především v horní polovině těla, a měl zasažené také dýchací cesty. Kvůli vážnému inhalačnímu traumatu mu lékařka zajistila dýchací cesty intubací a napojila jej na umělou plicní ventilaci," uvedla Šedovičová.
Hasiči dostali informaci o požáru okolo 09:30. Na místo vyjely tři profesionální jednotky z ostravských stanic Poruba, Zábřeh a Fifejdy. "Hasiči po příjezdu okamžitě zahájili hasební práce. Požár, který zasáhl kuchyň bytu, zlikvidovali jedním vodním proudem a jeho obyvatele zachránili a předali do péče zdravotníků," uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Požár hasiči lokalizovali během 15 minut, dalších 15 minut jim zabrala jeho likvidace. K odvětrání prostor použili přetlakovou ventilaci. Škodu vyšetřovatel příčin požáru předběžně vyčíslil na 250.000 korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.