Při požáru domu na Ostravsku utrpěla seniorka těžké popáleniny

Při požáru rodinného domu ve Václavovicích na Ostravsku utrpěla v pondělí dopoledne devětasedmdesátiletá žena vážná zranění. Hasiči ji nalezli v silně zakouřeném domě, vynesli ji ven a zahájili resuscitaci. Záchranářům se podařilo obnovit její srdeční činnost, utrpěla však inhalační trauma a popáleniny až třetího stupně. V kritickém stavu byla převezena do ostravské fakultní nemocnice, kde skončila v péči popáleninového centra. Příčinou a okolnostmi požáru se zabývají policisté společně s hasiči. ČTK o požáru informovala dnes mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Oznámení o požáru přijali hasiči v pondělí 10. srpna v 11:37. Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanic Slezská Ostrava a Havířov a dobrovolní hasiči z Vratimova a Václavovic. Po příjezdu zjistili, že požárem byla zasažena kuchyň ve druhém nadzemním podlaží rodinného domu. Objekt byl silně zakouřený.
Hasiči v chodbě domu nalezli ženu, vynesli ji ven a okamžitě zahájili resuscitaci, ve které pak pokračovala posádka zdravotnické záchranné služby. Lékaři pacientku zaintubovali, napojili na umělou plicní ventilaci, zajistili přístup do kostní dřeně pro podávání léčiv a infuzí, ošetřili popáleniny a podařilo se jim obnovit její srdeční činnost.
"Požár hasiči zlikvidovali jedním vodním proudem. Předběžná škoda byla vyčíslena na 800.000 korun, zásahem se podařilo uchránit hodnoty za přibližně tři miliony korun," uvedla Langerová.