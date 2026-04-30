Při požáru garáže na Bruntálsku se zranil její majitel, škoda je půl milionu Kč

Při požáru garáže v Třemešné na Bruntálsku se v noci na dnešek zranil její majitel. Nadýchal se kouře a skončil v péči zdravotníků. Plameny způsobily škodu asi 500.000 korun. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Budova začala hořet ve středu okolo 21:20. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, kteří z garáže vynesli tlakovou lahev. "Pro hledání skrytých ohnisek požáru museli hasiči rovněž rozebrat konstrukci garáže. Ještě před příjezdem jednotek se požár snažil uhasit majitel, který se ale nadýchal zplodin hoření," řekla mluvčí.
Příčinu vzniku požáru zjišťují vyšetřovatelé. Předběžnou škodu vyčíslili na půl milionu korun.