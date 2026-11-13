V Příboře otevřeli domov s nepřetržitou péčí, zájemců jsou v kraji tisíce

Martin Pjentak
  11:02aktualizováno  11:02
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V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...

V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96 klientů, kteří potřebují nepřetržitou péči. (12. listopadu 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...
V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...
V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...
V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...
6 fotografií
Téměř stovku míst nabídne postupem času nově otevřený domov se zvláštním režimem Clementas v Příboře na Novojičínsku. Je určený lidem s Alzheimerovou chorobou, demencí, chronickými onemocněními nebo sníženou soběstačností. Pomůže tak alespoň zčásti pokrýt vysokou poptávku po pobytové péči tohoto druhu v Moravskoslezském kraji.

Ještě před otevřením obdržel domov přibližně 200 žádostí o přijetí, z toho 45 během října. Kapacita 96 lůžek se přitom bude naplňovat postupně. Do konce roku by se zde mělo zabydlet prvních 30 klientů.

„Zájem o naši službu je mimořádný, přesto nechceme celý domov naplnit během několika dnů. Postupný nástup umožní věnovat dostatek pozornosti každému klientovi a současně pomůže zaměstnancům dobře se sehrát a nastavit péči podle individuálních potřeb nových obyvatel,“ vysvětlila provozní ředitelka domovů Clementas Věra Husáková.

Poptávka napříč regionem je přitom značná. „Moravskoslezský kraj evidoval za rok 2024 přes tři tisíce odmítnutí zájemců o domovy se zvláštním režimem z kapacitních důvodů,“ sdělila Husáková.

Podle údajů hejtmanství pak v kraji za poslední tři roky přibylo 272 nových lůžek.

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„My máme v pořadnících do obou našich zařízení neustále 150 žádostí. Že by se otevřením nového domova v Příboře jejich počet nějak výrazně snížil, jsme nezaznamenali. Poptávka je stále obrovská, nepočítáme, že by nějak poklesla,“ uvedla například ředitelka Domova pod Bílou horou v sousední Kopřivnici Jana Prášková.

Souvisí to se stárnutím populace i se zdravotním stavem, v jakém nyní lidé do domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem přicházejí. „Dnes jde téměř výhradně o lidi, kteří jsou odkázáni na nepřetržitou péči,“ dodala Prášková.

V novém příborském domově budou klienti žít v menších, barevně rozlišených domácnostech. „Toto uspořádání jim má usnadnit orientaci a vytvořit prostředí podobné běžnému domovu. Chceme, aby se u nás lidé cítili bezpečně, důstojně a skutečně jako doma,“ řekla ředitelka Clementas Příbor Michaela Zátopková.

V kraji se blíží rovněž otevření Alzheimer centra v Novém Jičíně, které bude mít kapacitu 160 lůžek. letos začala výstavba domova pro seniory v Ostravě-Hrabůvce, kde se počítá s 200 klienty, nový domov plánuje také Bohumín na Karvinsku.

Domov se zvláštním určením pro klienty s nepřetržitou péčí stojí v Masarykově ulici na okraji Příbora na Novojičínsku.

Domov se zvláštním určením pro klienty s nepřetržitou péčí stojí v Masarykově ulici na okraji Příbora na Novojičínsku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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