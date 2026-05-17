Příbor v rodném domě Sigmunda Freuda otevřel interaktivní expozici Dům snů

Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovský stůl, který v nich může vyvolat pocit malosti, ale mohou se díky němu i vcítit do pozice malého dítěte a v šuplících najít zajímavé informace, řekla ČTK správkyně domu Lenka Žlebčíková.
"Expozice je zaměřená na tři důležité věci. Jedna z nich je dětství, druhá jsou sny a třetí je dům samotný a vztah k Příboru. Expozice je velmi interaktivní, je opravdu moc krásná, už jsme si měli možnost vyzkoušet, že je velmi dobře vnímaná jak odbornou, tak laickou veřejností," řekl starosta Jan Malík (Žijeme! Příbor).
Návštěvníci dostanou svazek klíčů, otevírají jednotlivé exponáty, a postupně tak odemykají i informace. "Hledáte, nalézáte. Výstava vás má přimět k přemýšlení, aby to ve vás potom i něco zanechalo. Chtěli bychom docílit toho, aby se sem lidé vraceli," řekla Žlebčíková.
Expozice je podle ní určena opravdu pro širokou veřejnost. "I úplně malé dítě, které dostane klíče a dokáže s nimi manipulovat, tak pro něho je zajímavé už jenom mít ty klíče v ruce a odemknout si něco, protože je to spojené s pocitem tajemství - otevřete, odemknete a podíváte se, co je v šuplíčku. V tom to může být zajímavé i pro menší děti, to objevování," řekla správkyně.
Jeden z autorů expozice Jakub Deml řekl, že zadání bylo vytvořit expozici odlišnou od předchozích, atraktivní a přístupnou co nejvíce lidem. "Když se řekne Freud, spousta lidí si to spojuje pouze s věcmi kolem sexuality, tabu a podobně. A to jsme chtěli trošku změnit, protože Freud je mnohem zajímavější a hlubší téma, dostat tam i určitou hloubku," řekl Deml.
Vizi se podle něj podařilo naplnit prostřednictvím snů a snění. "Rodný dům jsme trochu přejmenovali na Dům snů Sigmunda Freuda a zveme lidi, aby vstoupili do prostoru, který jim umožní třeba začít trochu líp vnímat a možná rozumět vlastním snům," řekl Deml.
Tvůrci měli k dispozici celý prakticky prázdný dům. "Znova jsme ho zařídili, zaplnili, i jsme trochu upravili dvorek, kde jsou nové lavičky a interaktivní prvky. Oproti předchozím expozicím návštěvník může nahlédnout i do sklepa a na půdu. Opravdu jsme využili každý centimetr domu," řekl Deml.
Starosta řekl, že kromě domu je ve městě jediným artefaktem, jenž přímo souvisí s Freudem, kniha, kterou budoucí vědec dostal ve 12 letech. Příboru ji věnoval jeho pravnuk David Freud z Londýna. Otevření nové expozice proto bylo jedním z nejdůležitějších momentů oslav 170 let od Freudova narození.
"Snažili jsme se maximálně hledat cesty, jak expozici udělat přímo s autory. Potřebovali jsme vést s nimi dialog. Oslovili jsme konkrétní, velmi šikovné autory, kteří mají velké zkušenosti. Úplně se do toho zakousli, zamilovali a bylo krásné s nimi sdílet a vymýšlet, co v domě bude," řekl Malík.
Připomněl, že veřejné zakázky nad tři miliony korun nelze realizovat bez výběrového řízení. "My jsme to zvládli do této částky se vším všudy a je to nadlidský úkol, protože expozice v roce 2006 byla dražší," řekl starosta.
Expozici dnes slavnostně otevřeli představitelé slavného psychologa a jeho příbuzných v dobových kostýmech. Vedle Freudova domu byl spuštěn Poeziomat, z nějž lze kromě básní týkajících se Příbora slyšet například i nahrávku Freudova hlasu. Město výročí svého rodáka oslavilo festivalem Freud Fest, který nabídl koncerty i odborné přednášky. Zúčastnili se ho i Freudovi potomci a řada hostů z celého světa. Kvůli nepříznivému počasí se většina programu přesunula z náměstí do kulturního domu.
"Myslím si, že bychom ho měli trochu rehabilitovat. My jsme k němu takoví trošku macešští. Příbor Freuda svým způsobem má a nemá rád. Ale já věřím, že tímto gestem, oslavou a Freud Festem říkáme jasně: Ano, my pana Freuda máme rádi a strašně si vážíme, že se tady narodil," řekl starosta.
Rakouský psycholog a psychiatr Sigmund Freud se narodil v rodině židovského obchodníka v moravském Příboře 6. května 1856. V rodném městě ale strávil jen tři roky, pak se rodina přestěhovala do Vídně. Freud patřil k největším vědcům 20. století. Byl zakladatelem psychoanalýzy, zavedl pojmy jako nevědomí, ego či Oidipovský komplex. Jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život. Vytvořil také slavnou psychoanalytickou pohovku.