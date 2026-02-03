Deváťáci si volí co dál. V přihláškách mají na výběr i nové obory

Nové studijní obory i jiné rozložení kapacit. Příští školní rok znamená pro střední školy v kraji zásadní změny. Právě odstartoval příjem přihlášek, zájemci o studium se mohou hlásit v průběhu prvních dvaceti únorových dní.
Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika. | foto: Město Bohumín

„Díky menšímu množství žáků devátých tříd můžeme letos očekávat menší přetlak než loni,“ nastínil náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský.

V devátých třídách hejtmanství aktuálně eviduje 10 581 žáků, což je o 721 méně než loni. V prvních ročnících krajských středních škol je k dispozici zhruba 12 500 volných míst a další nabízejí školy jiných zřizovatelů.

Největší zájem se už tradičně očekává o studium na gymnáziích. Čtyřleté gymnázium je už několik let nejžádanějším oborem a nedostane se na všechny.

„Často slýcháme dotazy, zda budeme navyšovat kapacitu gymnázií. Považujeme za důležité udržet na gymnáziích vysokou kvalitu vzdělávání, je potřeba přijímat absolventy základních škol s nejlepšími výsledky. Proto navyšování míst neplánujeme,“ komentoval Veřmiřovský.

Povinná angličtina u přijímaček na střední je fáma z TikToku, autor chtěl vydělat

V dalších oblastech ale k zásadním změnám dojde. Dvě školy nabízejí nové obory, jde o obor obchodní akademie na Střední škole v Jablunkově a obor truhlářská a čalounická výroba na Základní a Střední škole v Havířově-Šumbarku. Další novinky se týkají kapacit.

Změny na školách

Změn v nabídce je hned několik. Například studium obchodní akademie nově nabízí SŠ Jablunkov, ZŠ a SŠ Havířov-Šumbark připravila obor truhlářská a čalounická výroba. SŠ teleinformatiky Ostrava navyšuje počet míst v oboru informační technologie o 30, SŠ elektrotechnická Ostrava o stejný počet navyšuje obor elektrikář.

„Reagujeme na poptávku trhu práce a navyšujeme počet míst v oborech, které jsou nejžádanější,“ řekl krajský náměstek.

Například ostravská Střední škola teleinformatiky nabídne o třicet míst více v oboru informační technologie. „V minulých letech jsme otvírali dvě třídy, teď otevřeme tři,“ upřesnil ředitel SŠ teleinformatiky Pavel Zubek.

Dodal, že v oboru telekomunikace naopak škola snižuje počet tříd ze dvou na jednu. „Na IT je obrovský zájem, na šedesát míst míváme zhruba 250 přihlášek. Zároveň jsou absolventi velmi žádaní na trhu. Drtivá většina navíc pokračuje dál na vysokou školu,“ řekl Zubek.

Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

Obří převis zájmu je jedním z důvodů třiceti nových míst v učebním oboru elektrikář na Střední škole elektrotechnické v Ostravě.

„Dosud jsme otvírali jednu třídu. Na jedno místo míváme dva zájemce, loni přišlo dokonce o 80 přihlášek víc. Zároveň je obrovský zájem firem o absolventy,“ komentoval zástupce ředitele školy Radim Truchlý.

Kapacitu navyšuje i Polytechnika v Havířově, a to v maturitním oboru mechanik strojů a zařízení.

Přibude rovněž osmnáct míst v nástavbovém oboru nábytkářská a dřevařská výroba na Střední škole řemesel ve Frýdku-Místku.

Obecně v kraji kromě gymnázií k nejžádanějším maturitním oborům patří IT, obchodní akademie, praktická sestra či ekonomika a podnikání. Z učebních oborů mechanik opravář motorových vozidel, kadeřník, kuchař-číšník či cukrář.

Krajská stipendia

Pokračují i krajská stipendia, vázaná například na obory klempíř, kominík, pokrývač, autoelektrikář, železničář či mechanik seřizovač. Za celou dobu studia tam mohou žáci získat až 45 tisíc korun a za úspěšné dokončení studia pak ještě bonusových pět tisíc korun.

„Doporučuji vždy zvažovat několik hledisek. Kromě osobního zájmu deváťáka je namístě přihlédnout i k tomu, jaké má studijní předpoklady, a k poptávce na trhu práce,“ řekl hejtman Josef Bělica.

Z hlediska trhu práce mezi nejžádanější v kraji patří absolventi strojírenských a elektrotechnických oborů, řemeslných profesí, stavebních oborů a zdravotnických či sociálních směrů.

„Tito absolventi nemají výraznější problém najít uplatnění přímo v oboru, často již krátce po dokončení školy,“ uvedl František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.

Přihlášky na střední školy mohou zájemci podávat od 1. do 20. února. Přijímací zkoušky na maturitní obory se uskuteční 10. a 13. dubna, výsledky se školáci dozvědí 15. května.

30. ledna 2026

