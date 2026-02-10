„V poslední době už jsem se nějak neztotožňoval s celostátní politikou sociální demokracie. Mám nějaký svůj věk a spíše chci být už nezávislý a věnovat se hlavně městu,“ řekl sedmapadesátiletý Jan Wolf.
O post primátora se chce ale znovu ucházet a má v plánu pokračovat v komunální politice. Zhruba padesátitisícové město vede od ledna 2018.
„I předtím už jsme kandidátku měli poskládanou z nestraníků. S lidmi, se kterými se mi dobře spolupracuje, se bavíme o tom, že bychom do toho znova šli. Půjdeme v nějakém uskupení, které bude nějakým způsobem nazváno, ještě nevíme jak,“ uvedl Wolf.
Vedení Karviné zůstává beze změn
O založení vlastního uskupení ani o přechodu pod jiný politický subjekt neuvažoval. „Opravdu si myslím, že komunální politika není o tom, kdo je v jaké straně, ale jak jsme schopni spolu komunikovat a řídit město. Mám chuť to minimálně ještě další čtyři roky zkusit,“ prohlásil.
Podle něj už poslední dva roky bylo jeho myšlení jiné, než mělo vedení SOCDEM. Nová kandidátka bude tvořená nezávislými kandidáty a sociálními demokraty a otevřená různým zájemcům.
Wolf bude do konce volebního období pokračovat jako nestranický primátor, podporu koaličních partnerů má. Členství v SOCDEM ukončil k 9. únoru, rozhodnutí podle něj nebude mít žádný dopad na chod města. Vedení Karviné zůstává beze změn.
Ze SOCDEM odcházejí další politici. Exministr Chvojka i poražený kandidát na šéfa
„Moje práce pro Karvinou se nemění. Rozpracované projekty pokračují a řízení města zůstává stabilní. Chci spolupracovat s lidmi, kteří mají zájem pracovat pro město - bez ohledu na stranickou příslušnost. Rozhodující je pro mě odbornost a schopnost posouvat Karvinou dál,“ dodal Wolf.
Právě karvinský primátor, jeden z posledních známých regionálních politiků, kteří v SOCDEM zůstávali, na dotaz iDNES.cz loni na podzim uváděl, že se nechce unáhlit a rozhodne se později.
Právě v Karviné, podobně jako v nedalekém Bohumíně, byla sociální demokracie v posledních asi dvaceti letech dominantní stranou ve městě.
Osobnosti ze SOCDEM utekly
Ze SOCDEM odešla řada výrazných osobností během loňského roku poté, co strana oznámila volební spolupráci s komunisty pod hlavičkou hnutí Stačilo!, které se ale v říjnových volbách do Sněmovny nedostalo.
Odchod oznámili například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor a dlouholetý starosta Bohumína Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo někdejší předseda strany Michal Šmarda.
Po prosincovém sjezdu strany, kdy se stal nástupcem Jany Maláčové v čele strany Jiří Nedvěd, ukončil své členství i dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke.
Na krajské kandidátce Stačilo! s dominantními komunisty do podzimních poslaneckých voleb kandidovali za SOCDEM jen někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a bývalý opavský policejní mluvčí a preventista René Černohorský. Seskupení však ve volbách neuspělo.