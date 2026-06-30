Primátor Karviné Jan Wolf obviněný v korupční fotbalové aféře se vrátil do úřadu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře se dnes vrátil do úřadu. ČTK to potvrdila mluvčí magistrátu Monika Danková. Policie předminulý týden po Wolfovi vyhlásila pátrání. Učinila tak v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie věděla. Po návratu primátor minulý týden přišel na policii, která ho zadržela. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby, soud to odmítl.
Soud v pátek po téměř čtyřhodinovém jednání o návrhu na vazbu uvedl, že důvody k vazbě neshledal. Wolf, který dlouhodobě vinu odmítá, se k jednání o vazbě dosud nevyjádřil. Danková řekla, že v tuto chvíli primátor dění z posledních dnů komentovat nechce. Aktuálně se podle mluvčí věnuje přípravě rozpočtu města na příští rok.
Wolf pro odchod ze soudu, který projednával návrh na vazbu, využil východ v zadním traktu, a vyhnul se tak setkání s médii. Jeho advokátka Kateřina Světlíková po jednání postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní a uvedla, že její klient se k záležitosti vyjádří později.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí včetně karvinského primátora. Etická komise Fotbalové asociace (FAČR) ČR zahájila 47 disciplinárních řízení. V červnu pak komise rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Představitelé koaličních partnerů vyjadřují Wolfovi podporu a opakovaně uvedli, že o návrhu na jeho odvolání z funkce primátora neuvažují. Podle nich totiž kauza s fungováním koalice nemá nic společného. Wolf opakovaně odmítl, že by na post primátora sám rezignoval. Naopak chce funkci letos v říjnu obhajovat a jeho stanovisko se nezměnilo ani po vypuknutí korupční aféry.