Primátorem Karviné je opět Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou

Primátorem Karviné se dnes znovu stal Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou. Na dnešním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 37 z 41 přítomných zastupitelů. Město povede koalice Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO, pokračuje tak dosavadní koaliční spolupráce. Koalice bude mít v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 36 hlasů. Wolf čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu dlouhodobě odmítá.
V jedenáctičlenné městské radě bude mít vítěz voleb osm zástupců, hnutí ANO tři. Uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí nejen post primátora, ale i všechny pozice náměstků.
Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční podíl hlasů. Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD vládnout bez koaličního partnera, rozhodla se ale pro spolupráci s ANO. Wolf, který stojí v čele Karviné od ledna 2018, letos v únoru oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník. V březnu byl ale obviněn v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, v níž je podezřelý z uplácení. Primátorem zůstal a letos vedl kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou. Uskupení se navzdory získané většině mandátů opět rozhodlo spojit s hnutím ANO.
Wolf by měl znovu odpovídat za hospodaření, rozpočet a městskou policii. Jeho náměstky budou jako dosud Lukáš Raszyk, který bude prvním náměstkem primátora, dále Andrzej Bizoń a Radim Slíva a nově Lukáš Heczko. Dalšími členy rady budou za uskupení Žijeme pro Karvinou Blanka Dadoková, Jan Firla a Zdeněk Vojkůvka a za hnutí ANO Martin Gebauer, Radek Podstawka a Petr Koval.
Wolf ČTK řekl, že k nejdůležitějším úkolům bude patřit sestavení rozpočtu. "Nebude vůbec jednoduchý, máme tam spoustu neznámých, které teď budeme s kolegy dopracovávat. Věřím tomu, že na prosinec připravíme takový rozpočet, aby byl schvalitelný a hlavně, abychom s ním byli schopni pracovat v roce 2027," uvedl. Prioritami podle něj bude dokončení velkých projektů. Mezi nimi například pokračující rekonstrukce polikliniky nebo vybudování vzdělávacího parku Eden Silesia či dokončení Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS).
Wolf i přes obvinění dokázal v letošních volbách navýšit volební výsledek. "Snažím se celou dobu, co jsem v Karviné, pracovat, jak nejlépe umím. Myslím si, že spousta lidí to ví a díky tomu ten výsledek byl takový, jaký byl," řekl Wolf. Před čtyřmi lety sociální demokraté pod vedením Wolfa získali 23 křesel, letos jich má vítězné uskupení o šest více.
Volbami v Karviné se musel zabývat Krajský soud v Ostravě. Obrátilo se na něj totiž SPD, které žádalo o přepočtení hlasů. Původně mu totiž k účasti v zastupitelstvu scházely dva hlasy. Uskupení mělo podezření, že v některých okrscích nebyly hlasy dobře sečteny. Soud nakonec stížnosti vyhověl a SPD získalo dva mandáty, o jeden mandát tak přišel vítěz voleb a o zastupitele méně má koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Uskupení Žijeme pro Karvinou má tak po přepočtu v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva.