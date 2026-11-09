Primátorem Karviné je opět Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou

Primátorem Karviné se dnes znovu stal Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou. Na dnešním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 37 z 41 přítomných zastupitelů. Město povede koalice Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO, bude tak pokračovat dosavadní koaliční spolupráce. Koalice bude mít v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 36 hlasů. Wolf čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu dlouhodobě odmítá.
V jedenáctičlenné městské radě bude mít vítěz voleb osm zástupců, hnutí ANO tři. Uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí nejen post primátora, ale i všechny pozice náměstků. Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční podíl hlasů. Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD vládnout bez koaličního partnera, rozhodla se ale pro spolupráci s ANO. Wolf, který stojí v čele Karviné od ledna 2018, letos v únoru oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník. V březnu byl ale obviněn v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, v níž je podezřelý z uplácení. Ve funkci primátora přesto zůstal a letos vedl kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou. Uskupení se navzdory většině mandátů opět rozhodlo spojit s hnutím ANO.
Volbami v Karviné se musel zabývat Krajský soud v Ostravě. Obrátilo se na něj totiž SPD, které žádalo o přepočtení hlasů. Původně mu totiž k účasti v zastupitelstvu scházely dva hlasy. Uskupení mělo podezření, že v některých okrscích nebyly hlasy dobře sečteny. Soud nakonec stížnosti vyhověl a SPD získalo dva mandáty, o jeden mandát tak přišel vítěz voleb a o zastupitele méně má koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Uskupení Žijeme pro Karvinou má tak po přepočtu v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva.