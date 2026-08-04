Primátorka Věra Palkovská po 28 letech odchází z vedení Třince, končí v politice

Primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) po 28 letech odchází z vedení Třince na Frýdecko-Místecku, opouští i komunální politiku. Mandát primátorky už letos obhajovat nebude. Do čela Osobností pro Třinec se postaví její dcera a městská radní Lucie Fremrová. ČTK to dnes řekla Palkovská, která je tak jedinou z šestice moravskoslezských primátorů, která se v říjnových komunálních volbách nebude ucházet o přízeň voličů.
"Děkuji za velkou podporu v souvislosti s komunálními volbami v poslední době. Moc si jí vážím. Jsem 28 let ve vedení města, dokonce 32 let v radě města Třince. Po dlouhé úvaze jsem se rozhodla, že v podzimních komunálních volbách nebudu kandidovat," řekla Palkovská.
Podle ní bylo rozhodování náročné, ale odpočívat se nechystá a do voleb se bude plně soustředit na práci pro město. Poté ale odejde z komunální politiky. "Mám ale spoustu plánů a hodně energie i nápadů. To první a nejdůležitější ale je, že se budu věnovat více manželovi, který z toho má největší radost, rodině a také sobě," řekla Palkovská.
Kandidátní listinu Osobností pro Třinec nyní povede její dcera. "Osobnosti pro Třinec jedou dál. Budou zachovávat stejné hodnoty, jako jsem zachovávala já, ale budou mít nové vize," uvedla Palkovská.
Primátorka řekla, že ze svého postu odchází spokojená. Za největší úspěch považuje například obchvat města, ale i vybudování integrovaného výjezdového centra nebo třeba rekonstrukci městského kina Kosmos.
Palkovská byla v radě města od roku 1994, v letech 1998 až 2006 byla místostarostkou a od roku 2006 nejprve starostkou a posléze i primátorkou, když se Třnec v roce 2018 stal statutárním městem.