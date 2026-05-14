Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. ČTK to dnes potvrdil předseda senátu Igor Krajdl. Ostravský krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na osm let, odsuzující rozsudek vrchní soud ale loni v prosinci zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci zakázek. Mohlo jít o legální lobbing.
"Hlavní líčení je nařízeno od pondělka na celý týden. Projednávání bude pokračovat až do listopadu. Každý měsíc vždy jeden týden," uvedl Krajdl. Dodal, že zatím není jasné, zda se bude dokazování zcela opakovat a soud bude muset předvolávat svědky. Státní zástupce i obžalovaný mohou souhlasit s tím, že se důkazy jen přečtou. "V takovém případě bychom přečetli 3000 stran spisu," řekl Krajdl.
Podle obžaloby manipuloval ostravský lobbista s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky pomáhal firmám je získat. Podle rozsudku krajského soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD. Podle původního Krajdlova rozsudku získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách.
Soud v říjnu 2021 společně s Dědicem odsoudil dalších pět lidí souzených ve stejném procesu. Uložil jim jeden nepodmíněný a čtyři podmíněné tresty. Dva další lidi obžaloby zprostil. Všech osm původně obžalovaných má v pondělí opět stanout před soudem.
Několik měsíců po nepravomocném odsouzení Dědic čelil další obžalobě, tentokrát se údajně se svým bratrem dopustil legalizace výnosů z trestné činnosti a pokusu maření spravedlnosti. Podle obžaloby se pokusili z dosahu policie dostat devět milionů korun, které Dědic údajně vydělal právě korupčním jednáním v první kauze. Stále neskončilo, čekají na výsledek řízení v hlavní kauze.
Pochybnosti měl odvolací soud především v otázce, zda skutečně byly veřejné zakázky ovlivněny, jakým způsobem se tak stalo, kdo tak učinil a případně za jakou protihodnotu. "Z žádného přímého důkazu, jako jsou výpovědi obžalovaných, svědků či například zajištěné komunikace mezi zainteresovanými osobami, dosud nevyplynulo, že by kterákoliv veřejná zakázka byla ovlivněna způsobem, jak tvrdí obžaloba; krajský soud ve svém rozhodnutí dovozoval vinu obžalovaných zejména z nepřímých důkazů," uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.
Podle soudu také dosavadní znalecké posudky pořízené k některým veřejným zakázkám jednoznačně nevyloučily objektivní parametry výběrových řízení. "Krajský soud se v návaznosti na výše uvedené též nevypořádal s otázkou postavení obžalovaného Dědice coby lobbisty, respektive zda takovouto činnost skutečně vykonával, jakým způsobem a zda daný výsledek byl legálního, či nelegálního charakteru," uvedl soud.