Případ napadené školačky v Krnově na Bruntálsku zůstává nejasný

V souvislosti s červnovým napadením a zraněním desetileté školačky v Krnově na Bruntálsku policie zatím nikoho neobvinila. Padesátiletého muže, kterého z činu podezřívají, zadrželi krátce po činu. Není ale zatím jasné, zda jej vůbec spáchal. Policie pracuje i s možností, že se zločin nestal. ČTK to dnes řekl mluvčí bruntálské policie Jan Segsulka.
"V případu není zatím žádný posun. Dále vyšetřujeme. Pracujeme s několika verzemi," řekl. Připustil, že jednou z variant je i to, že se zločin vůbec nestal nebo se stal jinak.
Událost se údajně stala 8. června. Padesátiletého muže, kterého kriminalisté v této souvislosti zadrželi, policisté propustili.
Na případ upozornily Novinky.cz, které napsaly, že po útočníkovi pátral i otec napadené desetileté dívky, jenž zveřejnil výzvu na sociální síti. "V uličce mezi domem na náměstí Hrdinů a kotelnou dceru zastavil neznámý muž a požadoval po ní peníze. Když mu odpověděla, že žádné nemá, surově ji fyzicky napadl. Z místa pak okamžitě utekl přes cestu u kruhového objezdu směrem na parkoviště u večerky U Honzy," popsal podle serveru situaci otec napadené dívky.