Pro přístavbu radnice Slezské Ostravy už se připravuje projektová dokumentace

Projekt přístavby radnice ve Slezské Ostravě postupuje do další fáze. Městský obvod uzavřel smlouvu na zpracování projektové dokumentace s pražským architektonickým studiem A8000, jehož návrh zvítězil v architektonické soutěži. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
Nová přístavba má vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách. Zatímco historická radnice je architektonickou památkou, objekt na Gagarinově náměstí, vzniklý spojením někdejších tří činžovních domů, neodpovídá současným požadavkům.
"Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurije Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází," řekl starosta Richard Vereš (ANO).
Obvod vyhlásil architektonickou soutěž loni na jaře. Přihlásilo se do ní 30 architektonických týmů, z nichž šest předložilo finální soutěžní návrhy. Vítězný návrh porotu zaujal kvalitou architektonického zpracování i citlivým začleněním nové budovy k historické radnici.
"Radní nyní schválili uzavření smlouvy o dílo na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a souvisejících činností. Po dokončení projektové přípravy bude následovat získání potřebných povolení a výběr zhotovitele stavby. Pokud bude příprava pokračovat podle předpokladů, stavební práce zahájí městský obvod v roce 2028 a hotovo bude o dva roky později. Současně obvod připravuje projekt přebudování dnešní budovy úřadu na náměstí Jurije Gagarina zpět na byty," doplnila mluvčí. Radnice už dříve uvedla, že stavbu s odhadovanými náklady okolo 280 milionů korun plánuje financovat i s pomocí úvěru.