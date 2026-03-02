Lidé v Hrabůvce si oddechnou. Obávaná ubytovna Hlubina zřejmě brzy skončí

Autor: asi
  12:22
Zastupitelé radnice Ostravy-Jih rozhodnou v druhé polovině března o záměru majitele hotelového domu Hlubina v Hrabůvce přestavět současnou ubytovnu na bytový dům. „Vyjádření našeho zastupitelstva k záměru vlastníka bude prvním krokem procesu, který by mohl vést k zásadní proměně celé lokality k lepšímu,“ shrnul starosta obvodu Martin Bednář.
Fotogalerie4

Ubytovna Hlubina je pro okolní obyvatele zdrojem mnoha nepříjemností. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Hotelový dům Hlubina v Horní ulici patří dlouhodobě k problémovým ubytovnám, které vnímají lidé z okolí velmi negativně, což potvrzují různé průzkumy veřejného mínění.

Teď je šance na změnu, protože majitel areálu přišel s projektem zásadní rekonstrukce a přestavby ubytovny na bytový dům. „Mělo by vzniknout více než dvě stě bytových jednotek. Podle vlastníka mají být určeny převážně k individuálnímu prodeji,“ potvrdila mluvčí radnice Ostravy-Jih Ilona Honusová. Dodala, že podle investora by jeden vlastník neměl získat více než pětinu všech bytů.

Součástí rekonstrukce má být i více než 200 parkovacích míst pro obyvatele domu. V přízemí má vzniknout veřejně přístupná kavárna. Podle vlastníka je reálné, že by mohl dostat stavební povolení do poloviny roku 2026.

Řev a rány do zdi. Bylo tam hodně krve, líčí soused řádění útočníka na ubytovně

„Ukončení provozu ubytovny má následovat nejpozději do tří měsíců od uzavření smluv. Samotná rekonstrukce by měla být dokončena do čtyř let od vydání stavebního povolení,“ shrnula mluvčí Jihu Honusová.

Pohled na Hotelový dům Hlubina v ostravské části Hrabůvka. jeden muž tam chtěl jiného vyhodit z balkonu v sedmém poschodí. (14. listopadu 2023)
Chodba Hotelového domu Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
Hotelový dům Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
Hotelový dům Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
4 fotografie

Starosta Martin Bednář zdůraznil, že na veškeré kroky spojené s tímto hotelovým domem bude jeho úřad bedlivě dohlížet.

„Jakékoliv majetkoprávní kroky, včetně případného prodeje přilehlých pozemků potřebných pro parkování a úpravy okolí, musí probíhat transparentně a s jasně nastavenými podmínkami a termíny,“ uvedl Bednář s tím, že bude trvat na tom, aby byly všechny závazky naplněny.

Muž se na ubytovně v Ostravě pokusil zabít dva lidi (listopad 2023)

14. listopadu 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlubina, která dnes funguje jako sociální ubytovna, v níž žije mnoho problémových nájemníků, byla postavena v druhé polovině 20. století jako noclehárna pro horníky.

Radnice Ostravy-Jihu řeší ubytovnu dlouhodobě v souvislosti se zvýšenou kriminalitou, nepořádkem i opakujícími se stížnostmi i peticemi obyvatel okolních domů.

V roce 2018, když byl areál na prodej, jej radnice dokonce chtěla za 50 milionů koupit a poté hned zbourat, ale přednost dostal jiný zájemce. Aby radní ovlivnili skladbu obyvatel, vyhlásili tam v roce 2020 takzvanou bezdoplatkovou zónu, což znamenalo, že ubytovaní ztratili nárok na doplatek na bydlení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny

Zajímavé auto na Lužinách. Podle nálepky s trochu neslušným slovem by se mělo jednat o auto, které se zúčastnilo amatárských závodů ve střední Evropě. Závody se dají dohledat na Google.

vydáno 2. března 2026  14:02

Vyhrožoval vypálením domu známým. Chtěl s nimi řešit trable s expřítelkyní

Policisté muži zabavili láhve s hadry, tekutý podpalovač a nůž. (2. března 2026)

Do vazební cely poslal soudce muže z Tachovska, který chtěl podle policie řešit domnělé rozpory s bývalou partnerkou násilím a podpálením domu svých známých. Výhrůžkám čelili lidé, kteří přitom s...

2. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni dobrá, pomohlo tomu i počasí

ilustrační snímek

Kvalita ovzduší v Ostravě zůstává na dobré úrovni, hodnoty imisí u sledovaných parametrů byly loni nízké. Pomohly tomu příznivé meteorologické podmínky na...

2. března 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Turnov chce příští rok za 75 milionů modernizovat svoji největší školní kuchyň

ilustrační snímek

Turnov v Českém ráji chce příští rok modernizovat svoji největší školní kuchyň pro zhruba 1000 strávníků, náklady odhaduje na 75 milionů korun. Na zateplení...

2. března 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.