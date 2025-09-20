Program v neděli na Dnech NATO 2025: Red Arrows i úderný Harrier v premiéře

Matouš Waller
  13:12aktualizováno  13:12
Zatímco vrcholem sobotního programu byl průlet legendárního bombardéru B-52, v neděli se milovníci armádní techniky mohou těšit na úderný Harrier. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře v půl deváté ráno.

Řecký Mirage 2000 a italský letoun Tornado na akci Dny NATO 2025 v Ostravě. | foto: Lubomír Světnička, Pavel Svačina,  MF DNES

Přímý přenos ze Dnů NATO 2025
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
08:50RAF Falcons
Seskok devítičlenného parašutistického týmu		Spojené
království
09:10CV90
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády		BAE systems
09:15EC-665 Tiger
Premiérové vystoupení bitevního vrtulníku		Německo
09:25L-39 Skyfox
Dynamická ukázka nově zařazovaného cvičného letounu		AERO
Vodochody
09:35Přepad pozice nepřítele
Ukázka vysvobození vězněné osoby se slaňováním		Česko
09:50PC-9M Hudournik
Dynamické vystoupení turbovrtulového letounu		Slovinsko
10:00Zásah operativního oddílu s využitím služebních koní a psů
Dynamická ukázka Městské policie Ostrava		Česko
10:15Seskok s vlajkami
Ukázka výsadku z vrtulníku Mi-171š		Česko, Itálie
10:25Slavnostní slib policistů a hasičů
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR		Česko
10:50Cena hejtmana
Ocenění vybraných osobností moravskoslezské kraje

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se tam dostat, kolik stojí parkování
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
11:05Bojové vozidlo CV90
Zahajovací výstřel
11:05NH90 TTH
Světelná show s vypuštěním světlic bojového vrtulníku		Německo
11:15Leopard 2A8
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády		KNDS
11:20Rafale Solo Display
Agresivní ukázka dvoumotorového víceúčelového letounu		Francie
11:30Osvobození rukojmích z rukou teroristů
Dynamická ukázka práce zásahových jednotek PČR a AGAT		Česko, Polsko
11:40A400M Atlas
Ukázka manévrovatelnosti transportního obra		Německo
11:50Zadržení převaděčů po překročení hranice
Napínavá ukázka zásahu proti nelegálním převaděčům		Česko
11:57Krila Oluje
Vystoupení oceňované akrobatické skupiny		Chorvatsko
12:19Mezinárodní spolupráce celních zásahových jednotek
Dynamická ukázka zásahových jednotek		Česko
Slovensko
12:29UH-60M Black Hawk
Adrenalinové vystoupení letových vlastností		Slovensko
12:41Napadení dálkové eskortní kolony
Ukázka eliminace hrozby Vězeňskou službou ČR		Česko
12:51Turkish Stars
Návrat oblíbené akrobatické letky		Turecko

Visí na nebi, ale vrtulník to není. Mořští „Vlci“ předvedou úderný Harrier
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
13:31Leopard 2A4 a Titus KOVS
Ukázka hlavního bojového tanku a kolového obrněnce		Česko
13:39Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu		Německo
13:50Zteč předního okraje obrany
Ukázka koordinovaného útoku na pozici nepřítele		Česko
14:05Red Arrows
Akrobatická ukázka devítičlenné formace		Spojené
království
14:28Celní správa ČR
Ukázka násilného zásahu proti ujíždějícím pachatelům		Česko
14:38M-346 Master
Debut cvičného a bitevního letounu s ukázkami		Itálie
14:47C-27J Spartan
Akrobatická show transportního letounu		Itálie
14:59Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu		Itálie
15:09Dělostřelecký tahač SPA TL 37
Dynamická ukázka historické dělostřeleckého tahače		Česko
15:14AV-8B+ Harrier II
Premiérová ukázka letových vlastností		Itálie
15:24Pandur 8x8 Evo
Dynamická ukázka nového pěchotního kolového vozidla		Tatra Defence
15:32Seskok speciálních sil
Taktický seskok technikou „free fall“ s dýmovnicemi		Itálie
15:42JAS-39 Gripen Solo Display
Atraktivní ukázka konstrukčních limitů stroje		Česko
15:52Cena primátora za nejlepší letovou ukázku
Předání ceny za návštěvnicky neoblíbenější leteckou ukázku
15:57Cena za pozemní ukázku - Memoriál Jiřího Ruprechta
Předání ceny za návštěvnicky neoblíbenější pozemní ukázku

Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů

