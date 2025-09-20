Program v neděli na Dnech NATO 2025: Red Arrows i úderný Harrier v premiéře

|
Přímý přenos ze Dnů NATO 2025
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|08:50
|RAF Falcons
Seskok devítičlenného parašutistického týmu
|Spojené
království
|09:10
|CV90
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády
|BAE systems
|09:15
|EC-665 Tiger
Premiérové vystoupení bitevního vrtulníku
|Německo
|09:25
|L-39 Skyfox
Dynamická ukázka nově zařazovaného cvičného letounu
|AERO
Vodochody
|09:35
|Přepad pozice nepřítele
Ukázka vysvobození vězněné osoby se slaňováním
|Česko
|09:50
|PC-9M Hudournik
Dynamické vystoupení turbovrtulového letounu
|Slovinsko
|10:00
|Zásah operativního oddílu s využitím služebních koní a psů
Dynamická ukázka Městské policie Ostrava
|Česko
|10:15
|Seskok s vlajkami
Ukázka výsadku z vrtulníku Mi-171š
|Česko, Itálie
|10:25
|Slavnostní slib policistů a hasičů
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR
|Česko
|10:50
|Cena hejtmana
Ocenění vybraných osobností moravskoslezské kraje
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|11:05
|Bojové vozidlo CV90
Zahajovací výstřel
|11:05
|NH90 TTH
Světelná show s vypuštěním světlic bojového vrtulníku
|Německo
|11:15
|Leopard 2A8
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády
|KNDS
|11:20
|Rafale Solo Display
Agresivní ukázka dvoumotorového víceúčelového letounu
|Francie
|11:30
|Osvobození rukojmích z rukou teroristů
Dynamická ukázka práce zásahových jednotek PČR a AGAT
|Česko, Polsko
|11:40
|A400M Atlas
Ukázka manévrovatelnosti transportního obra
|Německo
|11:50
|Zadržení převaděčů po překročení hranice
Napínavá ukázka zásahu proti nelegálním převaděčům
|Česko
|11:57
|Krila Oluje
Vystoupení oceňované akrobatické skupiny
|Chorvatsko
|12:19
|Mezinárodní spolupráce celních zásahových jednotek
Dynamická ukázka zásahových jednotek
|Česko
Slovensko
|12:29
|UH-60M Black Hawk
Adrenalinové vystoupení letových vlastností
|Slovensko
|12:41
|Napadení dálkové eskortní kolony
Ukázka eliminace hrozby Vězeňskou službou ČR
|Česko
|12:51
|Turkish Stars
Návrat oblíbené akrobatické letky
|Turecko
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|13:31
|Leopard 2A4 a Titus KOVS
Ukázka hlavního bojového tanku a kolového obrněnce
|Česko
|13:39
|Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu
|Německo
|13:50
|Zteč předního okraje obrany
Ukázka koordinovaného útoku na pozici nepřítele
|Česko
|14:05
|Red Arrows
Akrobatická ukázka devítičlenné formace
|Spojené
království
|14:28
|Celní správa ČR
Ukázka násilného zásahu proti ujíždějícím pachatelům
|Česko
|14:38
|M-346 Master
Debut cvičného a bitevního letounu s ukázkami
|Itálie
|14:47
|C-27J Spartan
Akrobatická show transportního letounu
|Itálie
|14:59
|Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu
|Itálie
|15:09
|Dělostřelecký tahač SPA TL 37
Dynamická ukázka historické dělostřeleckého tahače
|Česko
|15:14
|AV-8B+ Harrier II
Premiérová ukázka letových vlastností
|Itálie
|15:24
|Pandur 8x8 Evo
Dynamická ukázka nového pěchotního kolového vozidla
|Tatra Defence
|15:32
|Seskok speciálních sil
Taktický seskok technikou „free fall“ s dýmovnicemi
|Itálie
|15:42
|JAS-39 Gripen Solo Display
Atraktivní ukázka konstrukčních limitů stroje
|Česko
|15:52
|Cena primátora za nejlepší letovou ukázku
Předání ceny za návštěvnicky neoblíbenější leteckou ukázku
|15:57
|Cena za pozemní ukázku - Memoriál Jiřího Ruprechta
Předání ceny za návštěvnicky neoblíbenější pozemní ukázku
