Projekt Cesta do Texasu připomene na Novojičínsku 170. výročí vystěhovalců

Osudy krajanů, kteří se v 19. století vystěhovali do amerického Texasu, přiblíží na Novojičínsku série přednášek, komentovaných prohlídek i filmový večer. Projekt Cesta do Texasu připomene 170. výročí první organizované vlny vystěhovalectví, které připadá na letošní listopad. ČTK to sdělila Karolína Talajková z kopřivnické radnice.
"Program zavede zájemce do Trojanovic, Lichnova, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice a místní části Mniší a přiblíží osudy našich předků," uvedla Talajková. Za oceán se podle ní z regionu vydaly hledat nový domov postupně tisíce lidí.
Program začne ve středu 4. listopadu v 17:00 vernisáží ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici. Součástí bude diskuse a promítání dokumentu Češi v Texasu v místním kině. "Ve čtvrtek 5. listopadu se v Trojanovicích u Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla uskuteční beseda o vystěhovalectví do Spojených států. Historickými souvislostmi provede historik Drahomír Strnadel," uvedla Talajková.
V úterý 10. listopadu se v Muzeu vystěhovalectví v Lichnově uskuteční prohlídka stálé expozice s názvem Naděje má jméno Texas, po níž bude následovat debata. Ve čtvrtek 19. listopadu bude program pokračovat komentovanou prohlídkou expozice v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm a v sobotu 21. listopadu se program věnovaný tématu vystěhovalectví uskuteční v kapli svaté Máří Magdalény v Mniší.
Program zakončí v úterý 24. listopadu filmový večer v kopřivnickém kině, kde filmový klub uvede snímek Havířova dcera. "Životopisné hudební drama vypráví příběh country zpěvačky Loretty Lynnové. Hlavní roli ztvárnila držitelka Oscara Sissy Spacek, která je potomkem rodiny Špačkových pocházející z Bordovic," uvedla Talajková.
Podrobné informace o projektu jsou na webu. "Na všechny akce bude zajištěna bezplatná autobusová doprava, místa v autobusu je však nutné si předem rezervovat," uvedla Talajková.