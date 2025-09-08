„Šlo nám především o to, abychom veškerá rizika, že znevýhodněné děti předčasně odejdou ze vzdělávání, snížili na minimum. Zaměřili jsme se tedy na zvýšení jejich úspěšnosti při zvládání učiva, stejně jako jejich motivaci, aby pochopily, že škola má smysl a vzdělání jim značně usnadní start do života,“ přiblížila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.
V rámci projektu tak na každé ze zapojených škol vzniklo místo terénního pracovníka. „Ti sehráli zásadní roli v každodenní podpoře žáků – navštěvovali jejich rodiny, pomáhali s přípravou na výuku, motivovali děti i jejich rodiče a zajišťovali důležitý komunikační most mezi školou a rodinným prostředím,“ popsala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Jednou ze zapojených škol byla i Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova z Ostravy-Jihu. „Činnost terénní pracovnice se netýká celé školy, ale pouze části žáků. Máme totiž v blízkosti dvě velké ubytovny, odkud děti docházejí právě do naší školy,“ vysvětlila ředitelka Petra Kalousková s tím, že se pracovalo nejen s žáky, ale také s jejich rodinami.
„Nejčastějším problémem těchto dětí jsou časté absence. A ty jsou způsobeny třeba tím, že rodiče nikdy nechodili do práce, nejsou zvyklí ráno vstávat, takže ani nepošlou děti do školy,“ podotkla.
Spolupráce s OSPOD je rychlejší
Zároveň ji těší, že díky podpoře magistrátu a vedení Ostravy-Jihu zůstane místo terénní pracovnice zachováno i pro další školní rok. „Její výhodou je, že už část rodin zná, poznala i jejich kurátory a má kontakty i na OSPOD, takže vše může řešit adresně a hned. Je to rychlejší, než kdyby se tím zabývala škola samotná,“ řekla Kalousková.
K projektu patřily například i motivační besedy dětí se známými osobnostmi. „Pozitivní motivace je důležitým prvkem v rozvoji každého jedince, o to významnější je pro rozvoj dětí ze znevýhodněných prostředí. Je skvělé, že se do projektu zapojily také mediálně známé regionální osobnosti, které si s dětmi povídaly, poslouchaly jejich příběhy a sdílely své zážitky,“ doplnila náměstkyně Hoffmanová.
Výsledky projektu jsou pozitivní. „Při jeho konečném vyhodnocení bylo zaznamenáno celkové zlepšení u 49 procent zapojených žáků. Týkalo se docházky, motivace i školního prospěchu,“ sdělila mluvčí Pokorná.
„Například jeden chlapec z ubytovny, který měl časté absence a hrozilo mu opakování ročníku, začal díky pravidelnému doučování chodit do školy téměř každý den a dokázal si zlepšit známky z nedostatečných na dobré,“ popsala jedna z terénních pracovnic.
