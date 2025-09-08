Když dítě nevychodí ani základku. V Ostravě řešili, jak tomu předcházet

Martin Pjentak
  16:32aktualizováno  16:32
Na zvýšení šance části dětí na úplné dokončení základní školy se v Ostravě zaměřil dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zapojilo se do něj pět základních škol, které spojuje skutečnost, že se nacházejí v blízkosti některé ze sociálně vyloučených lokalit. Právě na žáky ze znevýhodněného prostředí projekt cílil.
Součástí projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání byly i motivační besedy se známými osobnostmi pro školáky. | foto: Město Ostrava

„Šlo nám především o to, abychom veškerá rizika, že znevýhodněné děti předčasně odejdou ze vzdělávání, snížili na minimum. Zaměřili jsme se tedy na zvýšení jejich úspěšnosti při zvládání učiva, stejně jako jejich motivaci, aby pochopily, že škola má smysl a vzdělání jim značně usnadní start do života,“ přiblížila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V rámci projektu tak na každé ze zapojených škol vzniklo místo terénního pracovníka. „Ti sehráli zásadní roli v každodenní podpoře žáků – navštěvovali jejich rodiny, pomáhali s přípravou na výuku, motivovali děti i jejich rodiče a zajišťovali důležitý komunikační most mezi školou a rodinným prostředím,“ popsala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Kamarádi si pletou pátek s nedělí. Co trápí školu, kam chodí chudí a Romové?

Jednou ze zapojených škol byla i Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova z Ostravy-Jihu. „Činnost terénní pracovnice se netýká celé školy, ale pouze části žáků. Máme totiž v blízkosti dvě velké ubytovny, odkud děti docházejí právě do naší školy,“ vysvětlila ředitelka Petra Kalousková s tím, že se pracovalo nejen s žáky, ale také s jejich rodinami.

„Nejčastějším problémem těchto dětí jsou časté absence. A ty jsou způsobeny třeba tím, že rodiče nikdy nechodili do práce, nejsou zvyklí ráno vstávat, takže ani nepošlou děti do školy,“ podotkla.

Spolupráce s OSPOD je rychlejší

Zároveň ji těší, že díky podpoře magistrátu a vedení Ostravy-Jihu zůstane místo terénní pracovnice zachováno i pro další školní rok. „Její výhodou je, že už část rodin zná, poznala i jejich kurátory a má kontakty i na OSPOD, takže vše může řešit adresně a hned. Je to rychlejší, než kdyby se tím zabývala škola samotná,“ řekla Kalousková.

K projektu patřily například i motivační besedy dětí se známými osobnostmi. „Pozitivní motivace je důležitým prvkem v rozvoji každého jedince, o to významnější je pro rozvoj dětí ze znevýhodněných prostředí. Je skvělé, že se do projektu zapojily také mediálně známé regionální osobnosti, které si s dětmi povídaly, poslouchaly jejich příběhy a sdílely své zážitky,“ doplnila náměstkyně Hoffmanová.

Výsledky projektu jsou pozitivní. „Při jeho konečném vyhodnocení bylo zaznamenáno celkové zlepšení u 49 procent zapojených žáků. Týkalo se docházky, motivace i školního prospěchu,“ sdělila mluvčí Pokorná.

„Například jeden chlapec z ubytovny, který měl časté absence a hrozilo mu opakování ročníku, začal díky pravidelnému doučování chodit do školy téměř každý den a dokázal si zlepšit známky z nedostatečných na dobré,“ popsala jedna z terénních pracovnic.

