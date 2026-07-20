Projekty českých výzkumných organizací mají přístup ke kvantovému počítači VLQ

Vědci i firmy začínají používat první kvantový počítač v Česku, který byl spuštěn loni v září v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Ve veřejné grantové soutěži získalo k počítači VLQ přístup 16 projektů českých výzkumných organizací. Kvantový počítač pomůže například s výzkumem neurodegenerativních onemocnění. ČTK to dnes sdělil mluvčí univerzity Jiří Šíma.
Přístup získaly především projekty materiálového výzkumu a informatiky vědců z Akademie věd ČR, VŠB-TUO, Univerzity Karlovy a Vysokého učení technického v Brně. "Otevřením přístupu k VLQ získávají čeští i evropští uživatelé možnost pracovat s reálným kvantovým hardwarem. Právě praktická zkušenost je klíčová pro rozvoj znalostí, aplikací a odborníků, kteří budou kvantové technologie v budoucnu využívat," uvedl ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations Branislav Jansík. K výpočetní kapacitě počítače se lze dostat právě prostřednictvím veřejných grantových výzev.
Významnou roli bude mít VLQ například v mezinárodním interdisciplinárním Centru excelence CLARA, kde pomůže s vývojem prostředků pro výzkum neurodegenerativních onemocnění, zejména Alzheimerovy choroby, uvedl mluvčí. "Výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku představuje mimořádně komplexní problém, do kterého vstupuje obrovské množství proměnných. Obsahuje velké množství faktorů a vyžaduje rozsáhlé počítačové modelování," vysvětlil Jansík. Právě řešení takto složitých úloh patří mezi největší přísliby kvantových počítačů.
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oboru vysoce výkonného počítání, datových analýz, kvantového počítání a umělé inteligence a jejich využití v dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborech. Od roku 2013 provozuje nejvýkonnější superpočítačové systémy v Česku. Poskytuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry.