Proměna bývalého dolu na Novojičínsku by měla začít budováním inženýrských sítí

Obec Trojanovice na Novojičínsku má připravenou první etapu proměny bývalého Dolu Frenštát. Chce tam nejprve vybudovat inženýrské sítě a připravit energetiku. Obec podala žádost o 750 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Chce, aby se proměna areálu stala strategickým projektem České republiky. Novinářům to dnes řekl trojanovický starosta Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK).
"Máme podanou žádost o finanční prostředky na inženýrské sítě, a to je pro nás velké. Pokud je získáme, budeme dělat výběrové řízení, které nebude jednoduché, na to, aby se to zrealizovalo. To je jedna stránka věci, druhá stránka věci je přihlásit se na to být strategickým projektem," řekl starosta.
Uvedl, že požádali o jednání přímo s ministry místního rozvoje, průmyslu a obchodu a životního prostředí a také s premiérem. "Věříme, že během měsíce dvou se sejdeme a vydiskutujeme si, jak moc stát chce podporovat tyhle aktivity, které jdou odspodu z regionů," řekl starosta.
V rozvojovém projektu Cérka mají na území bývalého dolu o rozloze přes 35 hektarů vzniknout školy, inovační centrum či služby. Obec má podle starosty stavební povolení na 21 staveb, mezi nimiž jsou inženýrské sítě, energetika, vodovody, kanalizace či opravy některých převzatých věcí. "Dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, pro první prostor pro inovace například v jedné z těžních věží, sportoviště a tak dál," řekl Novotný.
Stavba Dolu Frenštát začala v roce 1981, černé uhlí se tam ale nikdy netěžilo, po většinu existence byl v konzervačním režimu. Okolní samosprávy a spolky léta bojovaly proti možnému zahájení těžby a usilovaly o likvidaci dolu. Kvůli vysokým nákladům na údržbu nakonec stát rozhodl o jeho likvidaci. Pozemky získala obec od státu loni. V areálu zůstalo několik objektů, které chce obec přeměnit.
Starosta řekl, že je úžasné, co všechno se podařilo dohodnout se státem a co tam udělal státní podnik Diamo, který za 150 milionů korun území vyčistil a nachystal. "Nemuseli jsme řešit legislativně demoliční výměry, nemuseli jsme řešit výběrová řízení na likvidace. V některých těch objektech se našlo 120 tun azbestu, takže se tam zpomalily některé práce. Opravdu to bylo významné," řekl Novotný.
Za stejně významné považuje, že se podařilo některé věci vyjasnit s místními lidmi. "Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, těžbu uhlí, se nám podařilo odkomunikovat, že je necháme a že je přetvoříme právě pro budoucnost. A že tady máme i třeba těžní stroj, který chceme nechat, protože to taky částečně k té naší minulosti patří," řekl starosta.