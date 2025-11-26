Pozornost Opava zaměří zejména na světelnou křižovatku ulic Praskova, Nákladní a Zámecký okruh na pravém břehu řeky Opavy ve směru z nového mostu do centra města. Křížení patří k nejvytíženějším v Opavě.
„Jasná data o počtech a směrech jízdy poskytne ruční sčítání průjezdu vozidel křižovatkou. Mělo by se uskutečnit v prvním prosincovém týdnu, kdy se začne provoz vracet do standardního stavu,“ informoval Martin Kůs z oddělení komunikace opavské radnice.
Už v týdnu, který bude po sčítání následovat, by se vyhodnocená data měla promítnout v nastavení semaforů a poté je v plánu opětovné vyhodnocení dopravní situace a další doladění světelných pokynů tak, aby co nejvíce odpovídaly reálnému provozu.
„To by mělo nastat k 19. prosinci, aby byla křižovatka o Vánocích co nejplynuleji průjezdná. Do té doby prosím řidiče o trpělivost a zvýšenou pozornost při projíždění místem,“ konstatoval opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.
Na levém břehu řeky Opavy, tedy z mostu směrem do Kateřinek, představitelé města nechají provoz u vyústění Kolofíkova nábřeží do Ratibořské a její křížení s Partyzánskou a Holasickou upravit novým svislým dopravním značením.
„Současně budou ještě probíhat dokončovací práce v okolí mostu, například instalace chodníků,“ upozornil Kůs. Nový most je v provozu od neděle. Na klíčové dopravní tepně Opavy nahradil původní, povodní zničené přemostění.