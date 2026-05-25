Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval pozdě večer požár vozidla

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týkala úseku dálnice mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi ve směru na Ostravu. Na místě zasahovaly složky integrovaného systému a přistával záchranářský vrtulník. Vyplývá z webu dopravních informací.
Policie dálnici uzavřela kolem 21:30. Zhruba hodinu provoz odkláněla na Mankovice. Na dálnici se vytvořila asi dvoukilometrová kolona. Po zprovoznění pravého jízdního pruhu se před 23:00 začala kolona rozjíždět, uvedl dopravní web.