O to důležitější jsou, nejen pro stabilitu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, úspěchy regionálních firem, kterým se daří získávat zajímavé zakázky.
Například ostravská Škoda Vagonka má aktuálně rozpracované zakázky v celkové hodnotě téměř šest miliard korun.
„Škoda Group má ve své výrobě na Ostravsku rozdělané hned tři zajímavé zakázky, které vyrábí v závodě Škoda Vagonka,“ konstatoval Martin Bednarz, generální ředitel ostravských závodů Škoda Group.
„Jde o elektrické vlakové jednotky EMU pro Bulharsko a o dvě zakázky pro klienty z Česka; pro RegioJet vyrábíme nové elektrické vlakové jednotky a pro České dráhy pak v konsorciu se Siemens osobní železniční vozy.“
Podle Kateřiny Pištorové, ředitelky pro marketing a komunikaci Škoda Group, roste firemním pobočkám v kraji podíl zakázek pro soukromé dopravce, což má Škodě dodat potřebnou stabilitu.
„Závod Ekova v Ostravě navíc letos slaví pět let provozu a obor mechatronika na místní střední škole má letos své první maturanty, což je pro naši budoucnost v regionu zásadní zpráva,“ doplnila ředitelka detaily z provozu dalších aktivit Škody v regionu.
Podobně postupuje i společnost Huisman ve Sviadnově, která díky zakázce pro společnost Tata Steel poprvé vstupuje na trh mostových jeřábů.
„Tento projekt je důležitým krokem v naší diverzifikaci a přináší přidanou hodnotu do segmentu, kde jsou spolehlivost a efektivita zásadní,“ komentoval dodávku dvou stotunových elektrických jeřábů pro nizozemské ocelárny Pieter Jacobs, business line manager ve společnosti Huisman, s tím, že firma navíc získala další kontrakt na 12 automatizovaných stohovacích jeřábů pro Rotterdam, přičemž podstatná část výroby a svařování probíhá přímo v závodě ve Sviadnově.
Zkušebna svárů
I kvůli dlouhodobému nedostatku svářečů na trhu investovala společnost Huisman přes 500 tisíc korun do vlastní zkušebny svárů.
„Vlastní svářečská škola spolu s nově spuštěnou metalografickou zkušebnou nám umožní lépe čelit nedostatku kvalifikovaných svářečů na trhu, přispějí k rychlejšímu začlenění absolventů naší svářečské školy do výroby,“ vysvětlil Karel Pavlíček, managing director společnosti Huisman Czech Republic.
Na zakázky využívající pokročilé automatizace sází už několik let v opavském Ostroji, firmě dříve zaměřené hlavně na výrobu důlních strojů a zařízení.
S postupným útlumem těžby uhlí se v Opavě zaměřují i na jiné segmenty trhu. A využívají i zájmu o výrobky vyvolané válkou na Ukrajině.
„Například pro společnost Explosia připravujeme dvě nové linky pro homogenizaci střelného prachu, finanční objem zakázky se pohybuje kolem 100 milionů korun,“ konstatoval Martin Čmiel, ředitel obchodu a marketingu opavského Ostroje, s tím, že za dalších 40 milionů korun putuje do Rumunska automatizovaný systém výrazně posilující kapacitu expedičního skladu.