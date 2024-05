Průtahy Hlučínem a Novým Jičínem obsazují stavbaři, řidiče čekají komplikace

V Hlučíně stavbaři průtah obsadí na tři měsíce od června do září. Omezení zasáhnou i dobu konání letního festivalu Štěrkovna Open Music a dotknou se autobusové dopravy.

Důvodem rozsáhlých oprav je špatný stav komunikace I/56, která město protíná. Podle Miroslava Mazala z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je nutné opravit příčné i podélné trhliny v silnici, odstranit její hloubkovou korozi a dutiny ve vozovce.

„Nedostatky vyvstaly v průběhu užívání komunikace a jde o závady ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ dodal Mazal.

V blízkosti základny hasičů a záchranářů

Opravovat se bude zhruba dva a půl kilometru dlouhý úsek za celkových 32,2 milionu korun. Práce odstartují 10. června. Podle předběžného harmonogramu by se v první fázi měl uzavřít vždy jeden jízdní pruh v Markvartovické ulici. Provoz budou řídit semafory a omezení potrvá do začátku července.

Státními svátky prodloužený první červencový víkend poté bude patřit opravám křižovatky u autobusového nádraží, ta bude projíždějícím autům zcela uzavřena. Poté přijde na řadu v několika etapách rekonstrukce zbývajících úseků průtahu.

„Ještě nás čeká schůzka se zástupci zhotovitele, kde musíme vyřešit fungování složek integrovaného záchranného systému. Rekonstrukce průtahu se totiž bezprostředně dotkne stanice hasičského záchranného sboru a výjezdního místa záchranářů,“ nastínil místostarosta Hlučína Václav Škvain.

Ovlivnění hudebního festivalu

Řeší se i náhradní linky autobusové dopravy, které se omezení také dotknou, výsledky jednání budou k dispozici v následujících týdnech.

Na komplikace se tam musí řidiči připravit i ve dnech 25. až 27. července, kdy se v Hlučíně koná letní festival Štěrkovna Open Music a předpokládá se vyšší hustota dopravy. V té době by se na I/56 mělo pracovat v úseku mezi ulicemi Písečná a Markvartovická a provoz tam bude pouze jednosměrný.

Silnice I/56 vede z Opavy skrz obce a města na Hlučínsku do Ostravy. Je velmi vytížená, v úseku průtahu Hlučínem jí denně projede na patnáct tisíc vozidel, z toho zhruba dvanáct tisíc osobních aut. Hlučínsko proto už roky volá po obchvatu mimo zastavěná území.

Horší byly opravy všech kruháčů

Až do druhé půlky srpna potrvají opravy povrchu části průtahu, silnice I/57, v Novém Jičíně, a to v ulicích Revoluční a Zborovská, které začaly v pondělí. Pro řidiče to znamená částečné uzavírky a využívání objízdných tras. Úsek od centra města ve směru na místní část Bludovice, kudy míří i množství tranzitní dopravy ve směru na Valašské Meziříčí a Slovensko, se bude opravovat na tři etapy.

„První potrvá do 9. června a ulice Zborovská a Revoluční budou částečně uzavřené, ve směru na centrum se tak bude jezdit po objízdné trase ulicemi Žilinská, Beskydská a Bezručova,“ informoval Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD.

V druhé etapě až do 15. července se práce přesunou na druhou polovinu vozovky. Po silnici tak bude možné jezdit od Bludovic do centra, v opačném směru budou muset řidiči opět po trase přes Žilinskou, Beskydskou a Bezručovu.

Ve třetí etapě do druhé půlky srpna bude na silnici I/57 kyvadlový provoz kolem semaforů. „A za uzavřenou křižovatku ulic Revoluční a Žilinská bude platit objízdná trasa znovu přes Bezručovu, respektive Beskydskou ulici,“ doplnil Mazal.

Místní radnice doufá, že se uzavírky obejdou bez větších problémů. „Už jsme zažili opravu všech čtyř kruháčů a to bylo mnohem horší. Navíc ŘSD se snaží konzultovat uzavírky i s místním úřadem, takže myslím, že ta objízdná trasa zvýšenou zátěž unese,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.