Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Darek Štalmach
  5:52aktualizováno  5:52
Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné projednávání tohoto záměru má být 17. září a proběhne poněkud netradičně – online formou.

Namísto klasického projednávání v předem určeném sále tak mohou lidé své námitky vyjádřit i z pohodlí domova.

A stejně tak mohou zájemci sledovat i výhrady svých sousedů či z jiných obcí.

Stavba silnice I/56 mezi Opavou a Ostravou přes Hlučínsko je přeložkou silnice I. třídy dlouhou zhruba 28 kilometrů, která má nahradit současné průtahy obcí. V úseku Opava – Hlučín má dvoupruhové uspořádání, mezi Hlučínem a Ostravou je plánován koncept 2 plus 1.

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat. (14. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Součástí je sedm mimoúrovňových křižovatek a několik velkých mostů včetně estakády přes ludgeřovické rybníky.

Přeložka se má na jedné straně napojit na severní obchvat Opavy a v Ostravě na takzvanou Prodlouženou Místeckou, díky čemuž vznikne i pro Ostravu tolik potřebný další most přes řeku Odru.

Cílem stavby je převést tranzit z průtahů obcemi a zlepšit plynulost a bezpečnost v celé trase.

Deset obcí

Zástupci kraje zvolili pro veřejné projednání nezvyklou distanční formu.

„Veřejné projednání v rámci posuzování vlivů na životní prostředí k záměru ‚I/56 Opava – Ostrava‘ se krajský úřad rozhodl uskutečnit distanční formou hlavně kvůli velkému rozsahu záměru a také proto, že dotčené území zasahuje do správního obvodu více než deseti obcí,“ komentovala důvody volby online projednávání mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Obchvat Hlučínska se přiblížil rozhodnutí, nejsilnější odpor budí v Ludgeřovicích

V minulosti už krajský úřad elektronickou formu veřejného projednávání zvolil několikrát.

„Bylo to v letech 2021 v době koronaviru a pak v roce 2024,“ uvedla mluvčí kraje.

K samotnému projednávání se mohou ve středu 17. září od 15. hodiny připojit přímo přes odkaz zveřejněný na oznámení veřejného projednávání všichni zájemci. Diskuse poběží přes chat i mikrofon a z průběhu bude zvukový záznam.

Ludgeřovicím se nelíbí trasa obchvatu Hlučínska, má vést blízko domů i lesa

Největší rozpory se podle všeho očekávají v Ludgeřovicích, kde mají velký problém s navrženou trasou. Zástupci obce odmítají vedení silnice v koridoru poblíž tamních rybníků a zástavby.

Upozorňují na rizika hluku, emisí a dopadů na vodní prostředí a chráněné druhy, i na zásah do krajinného rázu a stínění domů estakádou stejně jako na přerušení místních cest.

Autoři dokumentace naopak navrhují protihluková opatření a uvádějí, že odvodnění mostu má být vedeno mimo rybníky, migrační a biologické vlivy mají řešit zvláštní opatření.

„Budeme trvat na tom, aby se vážně řešil hluk, ochrana rybníků a rekreace, migrace zvěře, napojení obce i celková dopravní zátěž v území,“ konstatoval už dříve starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Společný postup

Z dalších dotčených měst a obcí, jako jsou Kravaře, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Dolní Benešov a Štěpánkovice, přichází hlavně společný požadavek na etapizaci výstavby tak, aby případné sporné úseky neblokovaly postup v ostatních částech trasy.

„Věříme, že najdeme řešení vhodné pro všechny strany a dojde ke zlepšení dopravní situace na silnici I/56,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic s tím, že stavba bude respektovat všechna povolení a stanoviska orgánů ochrany přírody.

V kraji přibudou další silnice, Hlučínsko se nejspíš dočká obchvatu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči od dnešních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo...

13. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Poděbrady obnovují hřiště v areálu Sportovního klubu Slovan

Poděbrady začaly obnovovat hřiště fotbalového areálu Sportovního klubu Slovan poblíž lesoparku Obora. Práce téměř za 13 milionů korun, jejichž součástí je...

13. září 2025  7:18,  aktualizováno  7:18

Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci...

13. září 2025  8:37

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

13. září 2025  8:15

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova...

13. září 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

13. září 2025  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.