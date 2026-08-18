Psí park v Opavě vznikne u Stříbrného jezera, město našlo vhodnější lokalitu

Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než navrhoval autor projektu. Město po jednáních našlo podle něj vhodnější lokalitu v blízkosti podchodu ke Stříbrnému jezeru. Se změnou umístění souhlasil i autor vítězného návrhu. Stavba začne do konce srpna. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
Oplocený areál vznikne na louce u chodníku, který spojuje lávku přes řeku Opavu s areálem přírodního koupaliště Stříbrného jezera. Podle města má dobrou pěší dostupnost, blízko je parkoviště, zastávky městské hromadné dopravy a veřejné toalety s celoročním provozem.
"Podařilo se najít lokalitu, která je pro tento projekt ještě lepší než původně navrhovaná varianta. Stříbrné jezero je oblíbeným cílem procházek a aktivního trávení volného času a nový psí park sem dobře zapadne," uvedl náměstek primátora Pavel Meletzký.
Psí park má nabídnout oplocený prostor pro venčení psů bez vodítka, jejich socializaci, hru a základní výcvik. Součástí budou také agility a další tréninkové prvky. Počítá se rovněž s odpadkovými koši a zásobníky se sáčky na psí exkrementy.
V letošním ročníku Nápadů pro Opavu zvítězil návrh na vybudování psího parku, který původně počítal s lokalitou Na Hliníku. Pro projekt město vyčlenilo téměř 700.000 korun. V hlasování obyvatel získala druhé místo sportovně relaxační zóna v městské části Vlaštovičky, na kterou je vyčleněno 500.000 korun.
Opavané letos vybírali z 11 návrhů. Hlasovalo 1569 lidí. Na realizaci vítězných projektů město vyčlenilo celkem 1,5 milionu korun.
Participativní rozpočet umožňuje obyvatelům navrhovat a vybírat projekty, které chce město následně realizovat. V předchozích letech v Opavě vznikl například taneční parket pod širým nebem, rozprašovače vodní mlhy, dvě hřiště nebo veřejné toalety v Městských sadech.