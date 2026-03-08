Ptačí budky od dětí míří do korun stromů, v Karviné pomohou v boji se jmelím

Park Boženy Němcové se mění v unikátní učebnu pod širým nebem díky projektu „Náš sad“. V korunách stromů se objevilo 85 nových ptačích budek, které vyrobili žáci karvinských škol. Ti teď mohou díky interaktivní mapě sledovat, který ptačí soused se v jejich vlastnoručně vyrobeném domově usadil.
Dětská práce ze školních dílen se v těchto dnech stává součástí projektu Náš sad, který má za cíl podpořit biodiverzitu a přirozenou ochranu stromů před jmelím. (4. březen 2026) | foto: Město Karviná, Milan Haluška

Instalace budek, kterou provedli pracovníci Technických služeb Karviná, není jen estetickým doplňkem.

Celý projekt má přísný odborný dohled vědců z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ti určili přesná místa, kde budou mít drobní opeřenci největší klid i bezpečí pro hnízdění.

„Dětská práce nezůstala jen ve třídách. Náš sad získává funkční prvek a děti vidí, že jejich snažení má reálný dopad na přírodu přímo v jejich městě,“ vyzdvihl náměstek primátora Radim Slíva (nestr. za SOCDEM).

Projekt nekončí jen zatlučením hřebíku. Budky jsou navrženy tak, aby sloužily k environmentální výchově. Mají totiž odnímatelnou horní část.

„Pod dohledem ornitologa do nich mohou děti bezpečně nahlédnout a zjistit, jaký druh v nich hnízdí. Výuka se tak mění v přímý zážitek,“ vysvětlil Jan Firla, ředitel SVČ Juventus.

Kontrola na internetu

Navíc každá budka má své místo v digitálním světě. Veřejnost i školy mohou jejich obsazenost sledovat na interaktivním webu radibudky.cz.

Budky jsou součástí širšího plánu, jak zachránit karvinskou zeleň. Projekt Náš sad totiž bojuje netradiční cestou proti parazitickému jmelí. Na ploše přes 6 tisíc metrů čtverečních bylo vysázeno 50 ovocných stromů a 130 keřů.

Cílem je nabídnout ptákům tolik chutných plodů, aby přestali vyhledávat bobule jmelí, a neroznášeli tak jeho semena dále po městě.

Nové hnízdní příležitosti mají ptačí populaci v parku stabilizovat a podpořit přirozenou rozmanitost.

V Drahonicích chtějí zpříjemnit návštěvu dětem a naučit odsouzené péči o ně

V ženské věznici v Drahonicích na Lounsku chtějí zpříjemnit pobyt dětem, které se uvnitř setkávají se svými matkami. Na rodičovské kompetence se zaměřují...

8. března 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

