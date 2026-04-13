Kozmické louky osídlili vzácní břehouši i vydra, místní stádo má pět nových telat

Autor: žah
  10:20aktualizováno  11:20
Unikátní kozmické ptačí louky zažívají vrchol jarního tahu, během kterého odborníci v lokalitě pozorují kriticky ohrožené bahňáky i vzácné pěvce. Obnovený mokřad o rozloze přes sedmdesát hektarů se stal útočištěm nejen pro hnízdící ptactvo, ale nově také pro vydru říční a rozrůstající se stádo skotského náhorního skotu, které pomáhá s údržbou krajiny.
Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet na Kozmických ptačích loukách na Hlučínsku. Například vodouš tmavý či vodouš šedý. | foto: Semix Pluso

Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet na Kozmických ptačích loukách na Hlučínsku. Mnohé tam i zahnízdí.

Správci unikátního biotopu hlásí, že jarní tah je v plném proudu – pozorovali už lžičáky, břehouše i moudivláčka. Na loukách se zároveň zabydlely vydry.

„Lokalitu monitorujeme pravidelně, prakticky denně,“ popsal Kamil Lisal, jednatel společnosti Semix, která postupně pozemky u Kozmic, jež dnes čítají 73 hektarů, vykoupila, vrátila jim původní ráz mokřadů a niv a teď biotop udržuje.

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Areál mají na starosti dva lidé, jedním z nich je ekoložka Marie Vavrečková. Už začátkem března pozorovali první kriticky ohrožené vodouše rudonohé.

„V těchto dnech se na loukách pohybuje přibližně třicet jedinců. Většina z nich postupně vytvoří páry a zahnízdí,“ sdělila Vavrečková.

Koule ze stébel

Zaznamenali také kriticky ohroženého bukače velkého, radost jim dělá i přítomnost moudivláčka lužního.

„Na lokalitě se ozývá zpěvem. Doufáme, že po hnízdní sezoně objevíme i jeho typické hnízdo ve tvaru zavěšené koule z jemných rostlinných stébel,“ řekl Kamil Lisal.

Pozorovat lze rovněž čejky chocholaté, jimž správci luk připravují vhodné podmínky k hnízdění narušováním travních drnů, břehouše černoocasé či kolihu velkou.

„Zatímco ještě před několika desítkami let tyto druhy na našem území včetně Hlučínska běžně hnízdily, vlivem intenzivního zemědělství, odvodňování krajiny a urbanizace u nás dnes kolihy prakticky nehnízdí a břehouši přežívají pouze v jediném páru. V krajině je tak pozorujeme především během tahu,“ poznamenal Lisal.

Na vejcích už sedí několik desítek husích párů a minimálně dva páry labutí.

Navíc se v biotopu zabydlely vydry. „Vydru říční jsme zaznamenali už loni na podzim, kdy nám při práci přímo proběhla kolem. Nacházeli jsme také její stopy. Letos ji pozorujeme pravidelně, někdy dokonce ve dvou jedincích,“ nastínila ekoložka Vavrečková.

Obnovený rybník je útočištěm vzácných druhů, pomáhá s ochranou želv i ptáků

Na loukách má podle ní dostatek potravy i klidu. Ryby tam žijí v přirozených podmínkách a mají možnost se ukrýt v členitém prostředí, takže na rozdíl od rybníků, kde jsou ve vysoké koncentraci a bez úkrytů, nedochází k nadměrným ztrátám. „Vydra si bere jen tolik kořisti, kolik potřebuje k obživě.“

Na pastvinách Kozmických ptačích luk se rozrůstá i stádo skotského náhorního skotu, narodilo se tam pět telat.

„Stádo pomáhá udržovat krajinu pestrou a živou. Pastva je jedním z klíčových nástrojů péče o území,“ dodal Lisal.

