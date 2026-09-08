Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu

Městské půjčovny lodí v Bohumíně na Karvinsku za sebou mají úspěšnou sezonu. V půjčovně na Vrbickém jezeře meziročně vzrostl zájem vodáků o třetinu. Zaznamenala 679 výpůjček. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
K rekordnímu výsledku půjčovny lodiček a šlapadel na Vrbickém jezeře přispěla změna otvírací doby. Bohumín ji letos zprovoznil už v polovině června, o dva týdny dříve než loni. Uzavřela se po prvním zářijovém víkendu.
"Posunout sezonu se nám vyplatilo. V září stačí pár chladnějších dnů a zájem jde rychle dolů, zatímco v červnu je počasí stabilnější. Příští rok proto zůstaneme u stejného modelu," uvedla vedoucí organizačního odboru Jana Kasanová. Loni půjčovna evidovala 456 výpůjček, tedy o 223 méně než letos. Nejvíce lákala šlapadla.
"Když jsme půjčovnu před pěti lety otevírali, chtěli jsme Bohumíňákům zpříjemnit volný čas u jezera. Stále rostoucí počet návštěvníků ukazuje, že to byl dobrý nápad. Na službě město nevydělává, vybrané peníze investujeme do zajištění provozu a údržby lodí,“ řekla Kasanová.
V půjčovně ve Starém Bohumíně se letošní sezona uzavře v polovině září. Šestikilometrovou trasu po řece Odře tam v letošní sezoně absolvovalo 918 lidí, půjčovna zaznamenala 356 výpůjček. Počet je obdobný jako loni, přestože letos v srpnu do organizace sjezdů řeky zasáhlo mimořádně suché počasí. "Letos jsme kvůli nízké hladině Odry museli na jeden víkend provoz půjčovny přerušit," doplnila vedoucí organizačního odboru.
Sjezdy řeky pokračují ještě 12. a 13. září, poslední se plánuje o týden později. Na sobotu 19. září připadá tradiční zamykání Odry, které každoročně symbolicky uzavírá letní výpravy hraničními meandry. Na plavbu do polského Zabełkowa se vodáci stále mohou hlásit.
Zapůjčení plavidel je zdarma, uživatelé platí pouze dopravné, které u kánoe činí 100 korun a u raftu dvojnásobek. V ceně jsou také pádla, povinné plovací vesty, lodní vaky, doprava účastníků zpět do Bohumína i drobné občerstvení na hraničním mostu. Vybranou loď si musí zájemci předem rezervovat, a to nejpozději do středy 16. září.