Podobně kvitují i start měření v nedalekém Starém Městě a nově chtějí radarem krotit motoristy i ve Frýdku-Místku.
Ne všude se ale pokuty za rychlost setkávají s pochopením. Hlučínu kvůli tomu vyhrožuje provozovatel taxislužby z Ostravy, že do města přestane zajíždět.
V Nošovicích začalo měření úsekovým radarem loni na podzim. Obec trápí zvýšený provoz jak během pracovního týdne, kdy do místní průmyslové zóny jezdí tisíce lidí autem, ale i o víkendech, kdy přes ni míří turisté do Beskyd.
„Kromě toho, že ráno před směnou nebo odpoledne po ní projíždějí obcí kolony aut, tak obrovské množství řidičů tady výrazně překračovalo rychlost,“ přiblížil důvody instalace radaru nošovický starosta Jiří Myšinský.
Řidiči nevědí, kde měření radarem končí
Obec si dokonce nechala udělat dopravní průzkum a jeho výsledky byly tristní, přestupků se dopouštělo až 76 procent řidičů.
„Teď je to úplně jiné, už po samotné instalaci radarů loni na přelomu dubna a května došlo ke zklidnění dopravy. A nyní už většina řidičů jezdí prakticky předpisově,“ popsal Myšinský.
Že si motoristé dávají pozor, svědčí i množství pokut. „Za první měsíc měření jich bylo asi dvě stě, za další měsíce se přestupky dají počítat v desítkách. Při deseti tisících aut, které tudy za den projedou, je to úspěch,“ upřesnil starosta.
Radary měří sedmisetmetrový úsek ve středu obce, ke zklidnění ale došlo i ve zbytku Nošovic. „Je to zřejmě tím, že řidiči nevědí, kde měření končí, a raději si dávají pozor,“ podotkl Myšinský.
První měsíc pět a půl tisíce přestupků
Radost mají i v blízkém Starém Městě, kde na začátku listopadu začal měřit radar úsek u hřbitova ve směru na Bašku. „Dělali jsme si dopravní průzkum a zjistili jsme, že 90 procent řidičů tam překračuje rychlost. Chtěli jsme tam umístit přechod pro chodce, ale to nebylo možné. Přitom tam přecházejí jak děti, tak třeba i senioři, kteří chodí na hřbitov,“ popsal starosta Starého Města Jiří Roško.
Spuštění měření mělo okamžitý dopad. „První měsíc, přestože jsme dělali masivní kampaň a informovali o uvedení radaru do provozu, bylo v místě zachyceno 5,5 tisíce přestupků, což znamená, že při provozu pře 60 tisíc aut měsíčně, tam překročila rychlost zhruba desetina řidičů. Za leden už to bylo podstatně méně, jen 410 přestupků, tedy ani ne jedno procento,“ informoval Roško.
„Vypadá to výtečně, zklidnění dopravy je dnes znát v celé obci. Kvitují to i občané, což na začátku nebylo, to jsme slyšeli spíše, že si chceme na řidičích namastit kapsy.,“ pokračuje starosta.
Stacionární měření rychlosti je nyní na stole i ve Frýdku-Místku. Na čtyřproudové komunikaci v Bruzovské ulici totiž na konci ledna srazilo na přechodu pro chodce auto ženu s kočárkem. Vzhledem k tomu, že to nebyla první podobná nehoda v tomto místě, rozhodl se magistrát, že sem umístí radar.
|
Konec radarů: vláda zruší zlatý důl. Přestane se měřit rychlost, zní kritika
„Chápeme obavy rodičů dětí z blízkých mateřských a základních škol, kteří nás o opatření na této komunikaci opakovaně žádají a vnímají ji jako nebezpečnou. Proto i na základě výsledku dopravního průzkumu přijmeme opatření ke zvýšení bezpečnosti v Bruzovské ulici. Jedním z nich je zřízení přechodu s ostrůvkem, aby chodci mohli přejít přes čtyřproudou komunikaci bezpečněji. Ve stejné ulici zřídíme stacionární radar,“ uvedl primátor Petr Korč.
Půjde o první radar, který letos nechá město ve Frýdku-Místku nainstalovat. Dlouhodobě se ale uvažuje o celkem osmi místech, kde by se radar mohl střídat.
„Pokud máme zavést měření rychlosti, pak to musí mít především preventivní charakter, a proto bude měřený úsek řádně označen. Naším cílem není vybírat peníze za pokuty, ale zvýšit bezpečnost chodců a dopravu na této komunikaci zklidnit. Pohybuje se zde velké množství dětí nebo také osob se zdravotními problémy, kteří míří do nemocnice na vyšetření,“ zdůraznil náměstek primátora Lukáš Kmec.
Bezpečnost byla cílem také v Nošovicích. „Sice nás instalace stála asi dva miliony korun a peníze z pokut nejdou do naší kasy, přesto jsme za radar rádi, protože se konečně podařilo v obci zajistit bezpečnost. Bohužel se ukazuje, že radary, které jen ukazují řidičům překročení rychlosti, příliš velký účinek nemají, zabírá až hrozba pokuty,“ komentoval situaci Myšinský.
Do Hlučína nejezdím, v noci radary nemají smysl
Ne všichni motoristé ale mají pro měření rychlosti s pokutami pochopení. V Hlučíně nyní vzbudilo rozruch vyjádření majitele jedné z taxislužeb, který dostal pětisetkorunovou pokutu za to, že loni na Štědrý den po půlnoci v Celní ulici překročil rychlost o pět kilometrů v hodině. Radar zde přitom měří osm let. Hlučínská radnice jej tam nechala umístit proto, že rychlost v daném úseku překračovala téměř polovina řidičů.
„Plně podporuji provoz radarů v denních hodinách, kdy mají jasný a nezpochybnitelný preventivní účel – chrání chodce, snižují riziko dopravních nehod a zvyšují bezpečnost. V nočních hodinách, konkrétně mezi 22:00 až 4:00, však tento smysl zcela zaniká. V tom čase je dopravní provoz prakticky nulový, v daném úseku se téměř nepohybují chodci ani cyklisté, nevzniká žádná reálná hrozba dopravní nehody,“ vyjádřil se v hlučínské facebookové skupině Marek Macháček.
Sám sebe označil jako provozovatele taxislužby, která dlouhodobě zajišťuje přepravu osob mimo jiné i pro obyvatele města Hlučína.
„Na základě tohoto nesouhlasu jsem byl nucen přijmout rozhodnutí, které se bohužel nejvíce dotkne samotných obyvatel Hlučína. Všem řidičům z mé flotily byl udělen s okamžitou platností zákaz přepravovat zákazníky do Hlučína i z Hlučína, a to ve dne i v noci,“ uvedl Macháček s tím, že podle interních statistik se toto opatření dotkne přibližně tří tisíc cestujících ročně.