Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

V Nošovicích úsekové měření naostro začalo před více než měsícem.
„Týká se to sedmi set metrového úseku od okraje ke středu obce. Když totiž ve dvě hodiny skončí šichta v průmyslové zóně, mnoho řidičů si krátí cestu přes obec. Dochází zde ke kolizním situacím, auta překračují rychlost, běžné je předjíždění na plné čáře. Když někdo chce vyjet z vedlejší na hlavní silnici, znamená to v tento čas i pět šest minut čekání,“ popsal neutěšenou situaci starosta Jiří Myšinský.
Obec si nechala udělat dopravní průzkum a jeho výsledky byly tristní, ve středu obce se dopouštělo přestupků 76 procent řidičů, v Malých Nošovicích to bylo až 84 procent.
„Když jsme to v Malých Nošovicích spočítali, přišlo by zde za měsíc o řidičák kvůli překročení rychlosti 21 tisíc řidičů,“ řekl starosta.
Radary v obci instalovali letos v dubnu, tehdy začalo i zkušební měření, na chování motoristů to bylo ale okamžitě poznat.
„Ještě se ani nezačalo pokutovat a už zhruba 90 procent řidičů začalo jezdit ukázněně. Aut sice neubylo, ale už to nejsou závody. Zvýšení bezpečnosti, o nějž jsme usilovali, se nám podařilo dosáhnout,“ těší starostu.
|
Radary městům vydělávají desítky milionů, rekordman jel téměř stopadesátkou
Další nadějí pro Nošovice je posun v přípravě stavby mimoúrovňového křížení u průmyslové zóny, na které se čeká už dvacet let.
„Za dva tři roky by tak mohla část aut jezdit z průmyslové zóny přímo na dálnici, a ne přes obec,“ sdělil starosta.
Dopravní průzkum
O víkendu byl do provozu uveden radar také v nedalekém Starém Městě.
“Hlídá úsek u hřbitova ve směru na Bašku. Dělali jsme si dopravní průzkum a zjistili jsme, že 90 procent řidičů tam překračuje rychlost. Chtěli jsme tam umístit přechod pro chodce, ale to nebylo možné. Přitom tam přecházejí jak děti, tak třeba i senioři, kteří chodí na hřbitov,“ popsal starosta Starého Města Jiří Roško.
Radar byl už jeden a půl měsíce ve zkušebním provozu a podle starosty je poznat, že řidiči zpomalili. „Dřívější výchovné snahy se ukázaly jako marné, takže pomůžou už jedině restrikce,“ řekl Roško.
Brzy se začne měřit i ve Sviadnově, kudy jezdí množství aut vyhýbajících se placené dálnici mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Sčítání dopravy v roce 2020 zde zachytilo až 12 tisíc aut za den. Obec se tak rozhodla alespoň provoz zklidnit.
„Úsekové měření rychlosti radarem bude probíhat na silnici od nadjezdu od Staříče po křižovatku U Šimla. Je tam rovinka, kolem ní chodník, auta jezdí při vjezdu do obce dost rychle,“ informoval starosta Sviadnova David Novák.
|
Radary na silnicích jako kasičky obcí? Omyl, některé jsou ve ztrátě
„Teď už jen čekáme, až se to vysoutěží, instalovat by se to mohlo snad ještě letos, nebo začátkem příštího roku.“
Placení pokut
Podobně jako Nošovice a Staré Město se Sviadnov nejprve musel domluvit s Frýdkem-Místkem.
„Sepsali jsme memorandum, že pro nás Frýdek-Místek bude vyřizovat pokuty. My sami nemáme přestupkové oddělení, takže to budou jako obec s rozšířenou působností řešit za nás,“ řekl Novák.
Nevýhodou pro obce je skutečnost, že peníze vybrané za pokuty jdou podle zákona do frýdecko-místecké kasy.
„Některým místním se to moc nelíbí, radar nás stál asi dva a půl roku snažení a vyřizování, ale jinak to nejde. Důležité je, že se nám podařilo zajistit bezpečnost,“ dodal Roško.