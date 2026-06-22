Radní Havířova odvolali jednatele realitní agentury, o kterou se zajímá policie

Radní Havířova na Karvinsku odvolali z funkce jednatele Městské realitní agentury (MRA) Havířov Róberta Masaroviče a pozastavili mu výplatu odměny. Rada zároveň rozhodla o provedení forenzního auditu ve společnosti. Novináře o tom dnes informovala mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná. O MRA, která má ve správě městské byty, se dlouhodobě zajímá policie.
"Rada města Havířova rozhodla o provedení forenzního auditu v Městské realitní agentuře Havířov. Cílem je nezávisle prověřit vybrané procesy a zajistit maximální transparentnost při nakládání s městským majetkem. Aby audit mohl proběhnout bez jakýchkoliv pochybností o jeho nezávislosti a objektivitě, rada města současně odvolala Róberta Masaroviče z funkce jednatele společnosti," uvedla mluvčí.
Novým jednatelem bude náměstek primátorky Jakub Chlopecký (ANO), který bude funkci vykonávat bez nároku na odměnu. "Naším cílem je chránit zaměstnance společnosti, městský majetek i dobré jméno města,“ uvedla primátorka Iveta Kočí Palkovská (ANO).
Policie v květnu oznámila, že v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova stíhá 20 lidí. Kauza se týká bytů ve správě MRA. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. Jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.
Činností agentury, která je městskou organizací, se policie zabývá několik let. V první větvi už padly tresty za machinace s veřejnými zakázkami. V polovině loňského září pak policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi sedmi stíhanými figuruje i dnes už bývalý havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Masarovič, jenž působil právě jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála 8000 bytů.
Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora sám nereagoval. Letos v lednu jej ale zastupitelé odvolali a na jeho místo zvolili právě Palkovskou.