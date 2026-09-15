Radnice v Novém Jičíně se potýká s rostoucím množstvím odstavených vraků aut. Zatímco loni městská policie evidovala 23 autovraků, letos jich je už 38. Téměř polovinu úřad z veřejných prostranství odstranil, majitelé po výzvě ojetiny sami odvezli a tři vraky nechalo město ekologicky zlikvidovat. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Marie Machková.
Nepojízdné vozy bývají odstavené na parkovištích, krajnicích vozovek i na travnatých plochách. "Nově jsme u vozidel, která stojí na městském pozemku mimo komunikace a mohou ohrožovat životní prostředí a zdraví lidí, začali postupovat podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, který umožňuje pružněji řešit dlouhodobé problémy s autovraky," uvedl starosta Stanislav Kopecký (ANO).
Pracovník odboru životního prostředí nejprve majitele nepojízdných aut vyzval, aby je v třicetidenní lhůtě odstranili. "Na auta vylepil upozornění a informaci zveřejnil i na úřední desce. Tři lidé výzvu neuposlechli a o svá auta přišli. Náš úřad jim je nechal ekologicky zlikvidovat," uvedl starosta.
Roman Španihel z městského odboru správy majetku uvedl, že do 27. září běží dvouměsíční lhůta majitelům osmi aut, které radnice oslovila o prázdninách. "Pokud nebudou konat, vůz na jejich náklady odtáhneme do technických služeb a budou mít tři měsíce na jeho vyzvednutí. Jestliže ani v této době nezareagují, pak vozidla prodáme ve veřejné dražbě nebo sešrotujeme," uvedl Španihel.