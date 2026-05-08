Radvanice a Bartovice budují parčík za 4,1 milionu korun

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Práce za 4,1 milionu korun by měly být hotové ještě letos. ČTK to řekl náměstek primátora pro životní prostředí a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
V místě se proměňuje nevyužívaná plocha. Pracovníci městské společnosti Ostravské lesy a zeleň obnoví dřeviny, které doplní nová výsadba i trávníky. Součástí lokality bude i vodní tůň a vymodelovány budou také kopečky, které budou osety lučními bylinami. V parčíku bude mobiliář z přírodních materiálů i herní prvky pro děti.
"Plocha parčíku je pomyslně rozdělena do dvou částí. První se stávajícím porostem dřeva a druhá otevřená s trávníkem. Území lesa bude zpřístupněno pomocí vyvýšeného dřevěného chodníku se schodištěm od autobusové zastávky, navrženo je i další schodiště k ulici Trnkovecké," uvedl Boháč.
V otevřené části prostranství se počítá s herními prvky. Jejich součástí jsou i nízké vrby propletené do tunelů a kopule. V místě přibudou lavičky, stoličky či koše. Parčík obohatí i stromy včetně ovocných, ale také vodní rostliny nebo luční trávník.
Kromě této lokality chce obvod pro trávení volného času lépe zpřístupnit i území kolem rybníku Volný v Pastrňákově ulici. Také tyto práce by měly být dokončeny ještě letos a náklady na přestavbu území přesáhnou čtyři miliony korun. Kvůli bezpečnosti z lokality zmizí torza stromů a obvod počítá s výsadbou nových dřevin a keřů, které podpoří biodiverzitu.
"Ke zpřístupnění území pomohou chodníky ze štěrkodrti, které zajistí dobrou prostupnost i při zvýšené vlhkosti, protože umožňují vsakování srážkových vod a zachovávají tak přirozený vodní režim. V podmáčených místech jsme pak zvolili povalové chodníky. Projekt samozřejmě doplní drobný mobiliář, lavičky a stoly k pobytu a odpočinku návštěvníků," uvedl Boháč.
Městský obvod plánuje také založení dalších květnatých luk. Na novou vegetaci mu město přispěje více než 1,1 miliony korun.