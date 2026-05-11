V Radvanicích se chystá mořské klima v podobě unikátní solankové gradovny

Petra Sasínová
  7:02aktualizováno  7:02
Městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice finišuje s revitalizací okolí řeky Lučiny, která se v délce asi 800 metrů mění v moderní přírodní promenádu. Projekt za 35 milionů korun vsadil na ekologickou stabilitu, zadržování vody v krajině a podporu biodiverzity prostřednictvím ptačích budek či plazníků.

Největším lákadlem pro návštěvníky bude unikátní solanková gradovna s přímořským mikroklimatem, pobytové schody přímo v březích řeky a herní prvky z přírodních materiálů.

Práce, které realizují Ostravské městské lesy a zeleň, by měly být hotovy v druhé polovině letošního léta.

Kvůli exhalacím z nedaleké huti patřil ostravský obvod Radvanice a Bartovice ještě nedávno k místům s nejhorším ovzduším v zemi. Po uzavření provozů je vzduch čistý a v novém areálu s venkovní solnou jeskyní tam lidé budou moci chodit dokonce inhalovat.

„Jde o solankovou gradovnu, která nabídne speciální mikroklima podobné tomu u moře,“ řekl náměstek primátora a radvanický starosta Aleš Boháč.

Jeskyně bude součástí přírodní promenády podél Lučiny, kde byla kromě cyklostezky jen džungle invazivních rostlin.

„Na pěti místech bude možné sestoupit k řece, slunit se na molech či lehátkách v obklopení desítek tisíc nově vysázených travin, květin, stromů a keřů,“ líčí architektka Magda Cigánková Fialová. Druhovou rozmanitost podpoří ptačí i netopýří budky nebo broukoviště.

Zanedbatelné nejsou ani další benefity těchto aktivit, zelené projekty do území přináší lepší nakládání s vodou, snížení prašnosti a podporu biodiverzity.

„Skoro 800 metrů dlouhý úsek kolem řeky Lučiny se významně mění v budoucí přírodní promenádu. Návštěvníci území budou moci využít nová mola, terasy, odpočinková místa, nové herní a relaxační prvky, povětšinou z přírodních materiálů. Náklady na komplexní revitalizaci dosáhnout takřka 35 milionů korun,“ doplnil Aleš Boháč.

Pěšiny i další části přírodní infrastruktury jsou budovány z propustných materiálů na propustném podloží, což umožní retenci dešťové vody.

„Území bylo kompletně vyčištěno od invazních druhů rostlin, proběhlo kácení rizikových stromů a ořezy stromů a keřů. Přístupové chodníčky jsou také hotovy, aktuálně byla položena svrchní vrstva z bílého mlatu. Hotové je také dětské akátové hřiště, u kterého se aktuálně dodělává dopadová plocha, dále gabionové zídky s dřevěnými slunícími platy, kamenná dlažba a jsou vysázeny nové stromy a keře. Solanková gradovna již má hotový betonový základ, dřevěnou konstrukci a dokončují se její přípojky vody, kanalizace a elektřiny. V lomu se tesají také kamenné schody, které by měly být dodány a instalovány v průběhu května,“ prozradil Boháč.

Chybět nebudou ani ptačí budky, které jsou instalovány tak, aby nebyly příliš zastíněny větvemi, letové otvory směřují na východ či jihovýchod.

„Dalších 10 budek je určeno netopýrům, v lokalitě se nachází netopýr zrzavý, vyhledávající úkryt v dutinách a prasklinách stromů. Pokračuje instalace broučkovišť a zřízeno bude i několik plazníků k úkrytu i vyhřívání plazů. Navržen je též informační systém,“ popsala architektka Cigánková Fialová.

V Radvanicích se chystá mořské klima v podobě unikátní solankové gradovny

