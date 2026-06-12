Razová na Bruntálsku má novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci za 75 milionů

Razová na Bruntálsku má novou čistírnu odpadních vod a obecní kanalizaci na zhruba třetině území obce. Vybudování stálo 75 milionů korun. Investici by ale obec nebyla schopna financovat z vlastního rozpočtu, podpořily ji Moravskoslezský kraj i ministerstvo zemědělství. Novinářům to sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
Obec Razová dosud čistila splaškové odpadní vody v dočasné čistírně vybudované během stavby vodní nádrže Slezská Harta. Toto zařízení již neodpovídalo současným technologickým ani stavebním požadavkům a nedokázalo garantovat potřebnou kvalitu vyčištěné vody. Nedostatečně vyčištěné odpadní vody tak zatěžovaly vodní nádrž Slezská Harta, která je spolu s nádrží Kružberk zásadním zdrojem pitné vody pro region.
Ministerstvo zemědělství na projekt přispělo přes 38 milionů korun. Kraj investoval 21 milionů korun a obci předloni poskytl také desetimilionovou návratnou finanční výpomoc, která je splatná do konce roku 2028. "Od zpracování projektové dokumentace až po spuštění zkušebního provozu čističky a části kanalizace uplynulo dlouhých 12 let," řekl starosta Razové Ivan Fehérvári (Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů). Dodal, že záměrem je dobudovat kanalizaci i ve zbytku obce.
Moravskoslezský kraj obcím na vodohospodářské projekty přispívá každoročně. Peníze mohou získat z dotací, které jsou zaměřené na podporu menších vodohospodářských akcí a na studie nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Například vloni kraj deseti obcím vyplatil celkově 20 milionů korun.