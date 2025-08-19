Re-Use centrum lidé najdou v Karviné-Ráji na ulici Olbrachtova 845/2, zájemci tam nevyužité věci neprodávají, ale darují. Jedná se o experiment studentů Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, kteří si na kolejích Na Vyhlídce sdíleli věci, které už někdo z nich nepotřeboval.
„Neměli ty věci kam dát. Vzali jsme si něco do domácnosti a zbytek jsme odvezli na kolej Vyhlídka, kde jsme vytvořili takový re-use růžek,“ vypráví Alexandra Witková.
Vyhlásili, že věci jsou volně k použití. „Studenti si je do týdne rozebrali. O mikrovlnku se málem poprali. To nás přivedlo k myšlence, že o věci z druhé ruky je zájem, a že by stálo za to vyzkoušet ve větším měřítku než jen pro studenty,“ vypráví mladá žena.
Pronajali si prostor po bývalé herně na sídlišti v Karviné-Ráji, kde začali netradiční obchod budovat.
|
Ostravské Reuse centrum předalo k dalšímu využití už sto tisíc předmětů
„Inspirovali jsme se podobným centrem, které funguje při technických službách OZO v Ostravě,“ doplňuje Witková.
Za měsíc dvojice shromáždila spoustu věcí. Sklo, porcelán, nádobí, nářadí, hračky, knihy i drobnou elektroniku.
„Neděláme ale klasický výkup. Vše je postaveno na principu solidarity. Nabízené věci přebíráme jako dar a dál je poskytujeme zájemcům za dobrovolný příspěvek,“ vysvětluje Pavel Kopczyk.
Výsadba stromů
Všechny předměty, které centrum nabízí, musí být funkční, čisté a vhodné k dalšímu použití.
„Každé převzetí předmětu je dobrovolným darem. Neplatíte za věc, ale přispíváte na dobrou věc – například na výsadbu ovocných stromů po Karviné. Takže každá darovaná věc pomáhá hned dvakrát,“ doplnil Kopczyk.
Podle vedení města jde o projekt, který má smysl a přesah. „Vznik Re-use centra v Karviné vítáme. Podporuje odpovědné chování, zapojuje mladé lidi a zároveň nabízí pomoc těm, kdo ji potřebují. Je to konkrétní příklad, jak může fungovat solidarita a udržitelnost v praxi,“ uvedl k centru již dříve náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk.
Nové Re-Use Centrum je otevřeno v pracovní dny od 10.00 do 15.30 hodin.
Vysoká životnost
Stárnutí spotřebního zboží Kopczyka zajímá i ze studijních důvodů. Píše na toto téma disertační práci, kdy se chce na tento fenomén podívat ze všech úhlů.
|
Lidé si už domů odnesli desítky tun „odpadu“ z re–use center
„Chci třeba oslovit firmy, které prodávají hodně kvalitní výrobky s vysokou životností a zjišťovat, jaký to má efekt na jejich finanční ukazatele,“ popisuje Kopczyk.
S partnerkou je aktivní také v neziskové organizaci Karviná Sustainably (udržitelně) usilující o posílení otevřené a odpovědné společnosti bez předsudků.
„Děláme různé akce. Chceme ukázat, že Karviná je pěkné město, a že ne všichni kvalitní mladí lidé utíkají jinam, jak se prezentuje,“ vysvětluje Witková.
Finanční gramotnost
V Re-use centru, kde aktuálně pomáhají studenti na praxi, dvojice plánuje také workshopy udržitelnosti či finanční gramotnosti. Přemýšlí totiž také nad tím, jak vytrhnout lidi z koloběhu nakupování nových věcí a zadlužování. „Podle statistik čelí hodně lidí z Karviné exekucím,“ dodává Witková.