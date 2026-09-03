Recidivista v Ostravě po návratu z vězení čelí obvinění z dalších loupeží

Jednatřicetiletý muž se krátce po návratu z výkonu trestu podle kriminalistů znovu dopustil loupeží. Recidivista, který byl už nejméně třikrát odsouzen k nepodmíněným trestům za stejnou trestnou činnost, čelí nyní obvinění ze dvou loupežných přepadení v Ostravě. V jednom případě údajně muži přiložil k hrdlu předmět připomínající nůž a vzal mu mobilní telefon, v druhém podle policie vyhrožoval ženě. Nyní je ve vazbě, policii přiznal, že nezvládl přechod z vězení do normálního života. ČTK to dnes řekl mluvčí policie Jiří Navrátil.
Obě loupeže se podle policie staly v červenci. V prvním případě muž podle policie v časných ranních hodinách v Moravské Ostravě oslovil kolemjdoucího a opakovaně po něm požadoval mobilní telefon. Když poškozený držel mobil v ruce, zmocnil se ho a přiložil mu ke krku předmět, který muž považoval za nůž. Ze strachu o zdraví mu telefon vydal. Pachatel po něm následně požadoval také přístupový kód, ten mu ale poškozený nesdělil a utekl. Ukradený telefon obviněný následně prodal za 1000 korun a za peníze si koupil potraviny, uvedla policie.
V druhém případě si muž podle policie vyhlédl v autobuse ženu, kterou po vystoupení sledoval až na méně frekventované místo v Ostravě-Koblově, kde po ní požadoval peněženku a mobilní telefon. Měl u sebe nůž, kterým vyhrožoval. Žena však začala křičet, muže odstrčila a podařilo se jí utéct.
"Kriminalisté pachatele ztotožnili díky operativní práci a vyhodnocení získaných poznatků. Zmapovali jeho pohyb a následně ho spojili s oběma případy," řekl Navrátil s tím, že zadržený byl v minulosti nejméně třikrát odsouzen k nepodmíněným trestům právě za loupeže. Při výsleších se nyní k oběma skutkům přiznal. "Jako důvod uvedl, že po návratu z vězení nezvládl přechod do civilního života," uvedl mluvčí. Muž je nyní stíhán vazebně. Za zvlášť závažný zločin loupeže mu v případě odsouzení hrozí dva až deset let vězení.