Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského festivalu Slunovrat Václav Müller. Hansard byl letos v červnu hlavní hvězdou hudební přehlídky.
"Byla to jedna z těch osobností, kterých už je opravdu hrozně málo. Byla to světová hvězda. Když přišel na pódium, tak každý viděl, že se děje něco výjimečného, což se opravdu potom i na tom koncertě dělo. Tenhle dar má už strašně málo lidí. Byl to opravdu strašně dobrý člověk, výjimečně milý. Hudebních vystoupení jsme zažili stovky, možná tisíce, ale Glen byl výjimečný v tom, jak se příjemně a normálně lidsky choval a komunikoval," řekl Müller.
Připomněl, že i za zpěvákovým letošním festivalovým vystoupením stojí neobvyklý příběh. Loni v listopadu totiž Hansard vystoupil v duu s Markétou Irglovou v zaplněném opavském kostele sv. Václava.
"Po tom jsme si povídali a on byl velký znalec a obdivovatel českého undergroundu a samizdatu. U nás v týmu je chartista Ivo Mludek a společně si povídali o samizdatu, protože Ivo za komunistů vydával samizdatový časopis. Ivo Mludek mu slíbil, že pokud v létě přiletí, dá mu samizdatovou verzi (povídek Josefa Škvoreckého) Prima sezona. A on opravdu přiletěl," řekl Müller.
Hansard si samizdatový výtisk převzal před jeho velkoplošnou malbou, která se nachází u autobusové zastávky v Hradecké ulici. "Glen říkal, že to je první taková malba, že jinde není. Vznikla tam i taková zajímavá věc, kdy se nás ptal, jestli někdo u nás v týmu nehraje třeba na saxofon nebo nějakou trubku. Řekli jsme mu, že Kryštof Kamrádek, který je součástí našeho týmu. No a on řekl, ať je za hodinu v backstagi. Tak jsme Kryštofovi volali, že půjde hrát s Hansardem na hlavní stage a on tomu samozřejmě nevěřil," doplnil Müller. Oba hudebníci si nakonec skutečně společně zahráli.
Hansard si pak šel na festivalu poslechnout i koncert kapely Eggnoise a dokonce si zakoupil i jejich desku. "To běžně světové hvězdy asi taky nedělají. Byl to opravdu v pohodě chlap, s kterým byste šla na pivo nebo někam posedět. Člověk, se kterým je vám na první dobrou prostě dobře," dodal Müller.