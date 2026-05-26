Ředitelem ZŠ Via Montessori v Hlučíně je Ševčík, který vede i ZŠ Miroslava Tyrše

Ředitelem základní školy Via Montessori v Hlučíně na Opavsku se stal Zdeněk Ševčík, který zároveň vede základní školu Miroslava Tyrše. Obě školy sdílí jednu budovu a v budoucnu se mají sloučit. Ševčík ve funkci nahradil Marii Šlosárkovou, která s takovým postupem nesouhlasila. Vadilo jí také, že se městu, které je zřizovatelem obou škol, nepodařilo najít vhodnější prostory s dostatečnou kapacitou pro další rozvoj školy. ČTK dnes o jmenování Ševčíka informovala Andrea Vojkovská z tiskového odboru hlučínské radnice.
"Nový ředitel po nástupu do funkce pracuje na hlavních prioritách, stabilizaci pedagogického týmu, přípravě příštího školního roku i prvních krocích plánovaného sloučení se základní školou doktora Miroslava Tyrše od ledna 2027," uvedla Vojkovská. Starostka města Petra Tesková (ANO) dodala, že škola Via Montessori má v Hlučíně své důležité místo. "Naším cílem je, aby škola měla stabilní vedení a mohla se dál rozvíjet," řekla.
Ševčík uvedl, že jeho prioritou je zachování tohoto typu vzdělávání v Hlučíně. Jedním z nejaktuálnějších témat je nyní doplnění pedagogického týmu. Některé učitelky totiž skončí na konci školního roku a vedení školy aktuálně hledá nové pedagogy, především pro první stupeň. V současnosti navštěvuje ZŠ Via Montessori 144 žáků. Přibližně třetina z nich ale přechází do nově vznikající školy se vzdělávacím systémem montessori v Ostravě-Radvanicích. Školu povede Šlosárková, se kterou odchází i část učitelů.
Šlosárková dnes ČTK řekla, že působení ve vedení školy chtěla původně ukončit k 31. srpnu. Ze zdravotních důvodů ale rezignovala už v dubnu. Odchod už dříve vysvětlila především tím, že se městu i přesto, že na to dlouhodobě upozorňovala, nepodařilo připravit pro školu podmínky, za kterých by v ní mohla působit a garantovat její další rozvoj. "Nepodařilo se vyřešit nevyhovující prostorové podmínky pro naši školu tak, aby byly v souladu s mou koncepcí a vizí," řekla.
Základní škola Via Montessori v Hlučíně vznikla v roce 2021 a funguje na základech montessori školství. To je zaměřeno na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Samotné učení vychází z vývojových i aktuálních potřeb dítěte, mělo by probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.