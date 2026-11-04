Ředitelka charity a dosavadní místostarostka Dudová je starostkou Krnova

Novou starostkou Krnova se dnes stala dosavadní místostarostka a ředitelka charity Monika Bala Dudová (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé. Ve funkci vystřídala Tomáše Hradila (Patrioti Krnova), který město vedl dvě volební období. ČTK to potvrdila mluvčí radnice Dita Círová.
Zastupitelé dnes zároveň rozhodli o obsazení dalších vedoucích funkcí ve městě. Prvním místostarostou byl zvolen Roman Šigut (Krnováci), druhým místostarostou Miroslav Binar (ANO). Zvoleni byli také všichni navržení členové městské rady.
Personální obsazení vedení města odpovídá předchozí dohodě koaličních partnerů, kterými jsou hnutí ANO, Demokraté pro Krnov, Krnováci a uskupení Za Krnov s KDU. Všechny dohodnuté kandidatury zastupitelé schválili. Rada města má devět členů. Tři místa připadla ANO, tři Demokratům pro Krnov, dvě Krnovákům a jedno Za Krnov s KDU.
Nová koalice má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 16 mandátů. Jejím hlavním úkolem bude mimo jiné pokračování obnovy města po povodních ze září 2024, opravy městského majetku a odpovědné hospodaření s městskými financemi.
Volby v Krnově vyhráli Patrioti Krnova, kteří získali sedm zastupitelských křesel. Stejný počet mandátů získalo hnutí ANO. Demokraté pro Krnov obsadili čtyři místa, Krnováci tři a Za Krnov s KDU dva mandáty. Po dvou zastupitelích mají také SPD a KSČM. Po volbách se při vyjednávání spojili do jednoho bloku Demokraté pro Krnov (ODS), Krnováci a Za Krnov s KDU. Nejprve vyjednávali s Patrioty, nakonec se ale domluvili s ANO.