Ředitelka festivalu NODO odmítá představu opery jako elitářského žánru

Ostravský operní festival NODO (New Opera Days Ostrava) letos nabídne posluchačům sedm současných operních děl za přítomnosti jejich autorů a autorek. Mezinárodní přehlídka, jejíž organizátoři odmítají představu, že opera je pouze tradiční žánr reprezentovaný tituly jako Carmen nebo Prodaná nevěsta, začíná dnes a potrvá do 27. června. Hudební divadlo musí reagovat na svět 21. století stejně jako literatura, výtvarné umění či činohra, uvedla ředitelka festivalu Renáta Spisarová.
Celý proces začíná podle vedení přehlídky výběrem autorů. "Výběr tvůrců je poměrně intuitivní záležitost a vychází také z naší dlouholeté spolupráce s autorským prostředím a světem současné opery," řekla Spisarová.
Experiment a inovace považuje festival za neoddělitelné součásti současné umělecké tvorby. "To je základ vznikajícího umění. Bez toho snad nemá cenu komponovat, přemýšlet o světě, tvořit," uvedla Spisarová. Doplnila, že se zároveň snaží bořit představu, že současná opera představuje obtížně přístupný nebo elitářský žánr. "Žádné skutečné bariéry neexistují a problém spočívá spíše v zažitých představách části publika," uvedla.
Pořadatelé zdůrazňují, že neusilují o prvoplánové oslovování co nejširšího publika, ale o autentickou prezentaci současné tvorby. Přesto si podle nich cestu na představení nachází stále více mladých lidí, kteří přicházejí bez předsudků a jsou otevřeni novým uměleckým zkušenostem.
Významnou součástí festivalu jsou podle Spisarové inscenační týmy. Současná opera podle organizátorů není pouze hudbou, ale výsledkem spolupráce režisérů, scénografů, kostýmních výtvarníků či tvůrců videoartu. I v této oblasti se NODO snaží nabízet rozmanité umělecké přístupy a pohledy na současné hudební divadlo.
Mezi nejvýraznější projekty minulých ročníků řadí například uvedení Nonoova Promethea v Trojhalí Karolina, dystopickou operní trilogii slovenského skladatele Mira Tótha nebo nastudování opery Přijď království tvé Aloise Háby, při němž bylo znovu využito šestinotónové harmonium.
V souvislosti s budoucností přehlídky upozorňují její pořadatelé na finanční nejistotu. Festival je podle nich mimořádně náročným projektem, který vyžaduje stabilní podporu veřejných institucí. Letos NODO poprvé od roku 2012 nezískalo podporu z programu Moravskoslezského kraje určeného pro nadregionální kulturní projekty. Informace o nepřidělení dotace přišla podle pořadatelů přibližně dva měsíce před zahájením festivalu, kdy již nebylo možné připravené projekty rušit.
Umělecké ambice festivalu podle ředitelky zůstávají stejné. Smysl vidí především v podpoře současné operní tvorby a vytváření prostoru pro nové umělecké impulzy. Zároveň ale upozorňuje, že bez alespoň základního finančního zajištění není možné náročné operní projekty dlouhodobě uskutečňovat.